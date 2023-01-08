تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة أمين شرطة بقرية سياحية بالإسماعيلية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية على جثة أمين شرطة داخل قرية سياحية بمحافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء محمود العزازي مأمور مركز ضواحي الاسماعيلية، يفيد العثور علي جثة أمين شرطة بإدارة مرور الاسماعيلية، يدعي مسلم فتحى، 45سنه، مقيم بالمحسمة القصاصين، بقرية سياحية بطريق البلاطات.

تم نقل المتوفي الي مشرحة مستشفى الحميات، وبتوقيع الكشف الطبي، أشار التقرير المبدئي لمفتش الصحة، إلي أن الوفاة طبيعية، نتيجة ارتفاع ضغط الدم وتوقف حركة القلب.

جاري عمل محضر بالواقعة ، وإيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وانتظار استخراج قرار لتسليم المتوفى الي أهله والتصريح بالدفن.