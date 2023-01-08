الشرقية .. تقديم الخدمات الطبية إلى مليوني مواطن خلال 2022

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات ودعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تم رفع كفاءة الخدمات الوقائية من خلال الحملات القومية، وتنفيذ حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحملة تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائي والثنائي، وحملات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حقك تنظمي.

أضاف وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشاركة في الحملات القومية، قامت بتقديم الخدمات الصحية وتطعيم أكثر من ٢.٣ مليون مواطن بالمحافظة، وذلك خلال عام ٢٠٢٢، حيث نجحت الحملات القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بتطعيم ١,٣٠٢,٣١٦ طفل بنسبة تغطية بلغت ١٠٢%، بينما تمكنت الفرق الطبية المشاركة بحملة تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائي من تطعيم ٣٣٧٤٧٠ طالب بنسبة تغطية قاربت ٩٩%، وتطعيم٢٧٦١٠٢ طالب بالطعم الثنائي بنسبة تغطية ٩٩.٨%.

وقدمت حملة حقك تنظمي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد ٤٧٣,٦٥٤ منتفعة على أربعة مراحل خلال العام، حيث بلغ عدد السيدات المنتفعات بوسائل تنظيم الأسرة ٣٥٥,٨٥١ سيدة، بالإضافة لفحص ٢٧٩٧٧ سيدة بالأشعة فوق الصوتية، بجانب الكشف الطبي في تخصصات الأطفال والنساء والباطنية.

وأكد "مسعود" علي إستمرار تقديم الخدمات الصحية والتطعيمات للمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال الفرق الطبية بمختلف الحملات القومية بالمحافظة، بجانب خدمة التطعيمات الروتينية، وخدمات تنظيم الأسرة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مقدماً الشكر لإدارة الطب الوقائي، وإدارة تنظيم الأسرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملات القومية، وجميع القائمين علي هذا العمل نظراً لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين.