عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية .. تقديم الخدمات الطبية إلى مليوني مواطن خلال 2022

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات ودعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تم رفع كفاءة الخدمات الوقائية من خلال الحملات القومية، وتنفيذ حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحملة تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائي والثنائي، وحملات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حقك تنظمي.

أضاف وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشاركة في الحملات القومية، قامت بتقديم الخدمات الصحية وتطعيم أكثر من ٢.٣ مليون مواطن بالمحافظة، وذلك خلال عام ٢٠٢٢، حيث نجحت الحملات القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بتطعيم ١,٣٠٢,٣١٦ طفل بنسبة تغطية بلغت ١٠٢%، بينما تمكنت الفرق الطبية المشاركة بحملة تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائي من تطعيم ٣٣٧٤٧٠ طالب بنسبة تغطية قاربت ٩٩%، وتطعيم٢٧٦١٠٢ طالب بالطعم الثنائي بنسبة تغطية ٩٩.٨%.

وقدمت حملة حقك تنظمي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد ٤٧٣,٦٥٤ منتفعة على أربعة مراحل خلال العام، حيث بلغ عدد السيدات المنتفعات بوسائل تنظيم الأسرة ٣٥٥,٨٥١ سيدة، بالإضافة لفحص ٢٧٩٧٧ سيدة بالأشعة فوق الصوتية، بجانب الكشف الطبي في تخصصات الأطفال والنساء والباطنية.

شباب ورياضة الشرقية تنظم دورة تدريبية عن إدارة الأزمات بمركز شباب ناصر

وأكد "مسعود" علي إستمرار تقديم الخدمات الصحية والتطعيمات للمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال الفرق الطبية بمختلف الحملات القومية بالمحافظة، بجانب خدمة التطعيمات الروتينية، وخدمات تنظيم الأسرة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مقدماً الشكر لإدارة الطب الوقائي، وإدارة تنظيم الأسرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملات القومية، وجميع القائمين علي هذا العمل نظراً لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين.

وزارة الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة الشرقية الشرقية الخدمات الطبية رئيس الجمهورية الوحدات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد | الطقس غدا

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

السعودية .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن تطورات الطقس في مكة المكرمة

البترول تستعد لإعلان أسعار الوقود الجديدة خلال ساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

100 مليار جنيه خلال 4 أيام.. آخر موعد لشراء شهادات الـ25%.. فيديو

تظاهرة فنية في حب «الإمام الطيب» بذكرى مولده يجسدها تشكيليون بالخط والرسم

هل زيادة سعر الفائدة إلى 25% يؤثر على الموازنة؟.. فخري الفقي يجيب

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة أمين شرطة بقرية سياحية بالإسماعيلية

السفير الأردني بالقاهرة: فخور بالمنتجات الحرفية لبلادنا المشاركة في بيت العرب

فاركو يتقدم على سموحة بثنائية نظيفة في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة مميزة. طريقة تحضير الكريب بخطوات بسيطة

تدمر الشكل .. اكتشف أسباب الإصابة بـ دوالي الوجه

شاهد.. جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو بإطلالة تثير الجدل

أحمد بدير وكريم الحسيني يقدمان العزاء في والدة طارق لطفي.. صور

فيديو

صفقة مروان عطية وتهديد رضا عبدالعال ورحيل فيريرا.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

من أمام الكعبة.. فيديو مؤثر لعارضة الأزياء مارلين الحمير بعد اعتناقها الإسلام

قصة حب جريئة جمعت الراحل وديع جورج وسوف بفنانة شهيرة

معلومات صادمة عن فنانة مشهورة نسجت خيوط الذهب على الكعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ