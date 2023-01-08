عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان عسل ويوسف هشام يتوجان ببطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش

صدى البلد

توجا مروان عسل ويوسف هشام، لاعبا الإسكواش بالنادي الأهلي، ببطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش، حيث حسم مروان عسل لقب البطولة تحت 15 عامًا، بعد الفوز على زميله بالأهلي سيف رفاعي الذي حقق المركز الثاني بعد منافسة أهلاوية قوية للغاية، استطاع من خلالها مروان عسل حسم لقب البطولة، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، فيما حصد يوسف هشام اللقب تحت 17 عامًا عن جدارة واستحقاق بعد أداء مميز أمام لاعب بلاكبول إياد حسام.

ومثل الأهلي في البطولة كل من: مروان عسل، وسيف رفاعي، وياسين قريطم، وفريدة وليد، ويوسف هشام، ونور محمد مجاهد.

وشهدت بطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش تفوقًا واضحًا للاعبي الأهلي الذين أظهروا حماسًا كبيرًا منذ انطلاق مشاركتهم في المنافسات.

ومن جانبه، عبر أحمد حسني، المدير الفني للإسكواش بالنادي الأهلي، عن سعادته بالنتائج المميزة للفريق في البطولة، مؤكدًا ثقته في فرق النادي وقدرتها على التتويج وحسم البطولات داخليًّا وخارجيًّا.

وأكد أحمد حسني أن إسكواش الأهلي يضم عناصر مميزة للغاية، وأن الجميع يتحلى بالإصرار والحماس اللازم لتحقيق الانتصارات والبطولات سواء في الفريق الأول أو في مختلف فرق قطاع الناشئين والناشئات.

ويقود جهاز الإسكواش بالنادي الأهلي، محمد عباس الريدي رئيسًا، وأحمد حسني مديرًا فنيًّا، وخالد بسيم ‏مديرًا إداريًّا.‏

مروان عسل يوسف هشام النادي الأهلي بطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش سيف رفاعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد | الطقس غدا

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

السعودية .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن تطورات الطقس في مكة المكرمة

البترول تستعد لإعلان أسعار الوقود الجديدة خلال ساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

100 مليار جنيه خلال 4 أيام.. آخر موعد لشراء شهادات الـ25%.. فيديو

تظاهرة فنية في حب «الإمام الطيب» بذكرى مولده يجسدها تشكيليون بالخط والرسم

هل زيادة سعر الفائدة إلى 25% يؤثر على الموازنة؟.. فخري الفقي يجيب

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة أمين شرطة بقرية سياحية بالإسماعيلية

السفير الأردني بالقاهرة: فخور بالمنتجات الحرفية لبلادنا المشاركة في بيت العرب

فاركو يتقدم على سموحة بثنائية نظيفة في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة مميزة. طريقة تحضير الكريب بخطوات بسيطة

تدمر الشكل .. اكتشف أسباب الإصابة بـ دوالي الوجه

شاهد.. جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو بإطلالة تثير الجدل

أحمد بدير وكريم الحسيني يقدمان العزاء في والدة طارق لطفي.. صور

فيديو

صفقة مروان عطية وتهديد رضا عبدالعال ورحيل فيريرا.. تصريحات نارية من مرتضى منصور

من أمام الكعبة.. فيديو مؤثر لعارضة الأزياء مارلين الحمير بعد اعتناقها الإسلام

قصة حب جريئة جمعت الراحل وديع جورج وسوف بفنانة شهيرة

معلومات صادمة عن فنانة مشهورة نسجت خيوط الذهب على الكعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ