السلطات التونسية تضبط فتاة تنتمي إلى تنظيم إرهابي

أعلنت السلطات التونسية اليوم /الأحد/ القبض على فتاة تنتمي إلى أحد التنظيمات الإرهابية.. مشيرة إلى أنها تواصل سعيها لإلقاء القبض على المتورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية.

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي- في بيان صحفي - أن دورية للحرس الوطني تمكنت من ضبط فتاة أبلغت عنها وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بانتمائها إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات.