أعلنت السلطات التونسية اليوم /الأحد/ القبض على فتاة تنتمي إلى أحد التنظيمات الإرهابية.. مشيرة إلى أنها تواصل سعيها لإلقاء القبض على المتورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية.
وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي- في بيان صحفي - أن دورية للحرس الوطني تمكنت من ضبط فتاة أبلغت عنها وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة بانتمائها إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات.
السلطات التونسية تضبط فتاة تنتمي إلى تنظيم إرهابي
أعلنت السلطات التونسية اليوم /الأحد/ القبض على فتاة تنتمي إلى أحد التنظيمات الإرهابية.. مشيرة إلى أنها تواصل سعيها لإلقاء القبض على المتورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية.