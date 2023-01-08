السفير الأردني بالقاهرة: فخور بالمنتجات الحرفية لبلادنا المشاركة في بيت العرب

أعرب السفير الأردني لدى القاهرة أمجد العضايلة عن فخره واعتزازه بالمنتجات الأردنية المشاركة في المعرض العربي للأسر المنتجة.

وخلال جولة تفقدية له اليوم بجناح المملكة الأردنية الهاشمية بالمعرض؛ أشار إلى أن المنتجات الأردنية الحرفية والتراثية والوطنية مشرّفة عرضتها مُشارَكات أردنية ريادية في المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب"، الذي تنظّمه وزارة ‎التنمية الاجتماعية الاردنية بالتعاون مع ‎جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأضاف في تغريدة له عبر تويتر، فخور بمستوى التمثيل الأردني 🇯🇴 والمعروضات الوطنية التي تشرفت بزيارتها اليوم في المعرض.