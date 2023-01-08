المقاولون العرب يفوز على الطلائع 2-1 ويتقدم لـ المركز الخامس بالدوري

تمكن نادي المقاولون العرب من الفوز على مضيفه طلائع الجيش (2-1)، في مباراة جمعت بينهما على ملعب استاد الجهاز الرياضي العسكري بالقاهرة، ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري المصري.

المقاولون يعيش أيامًا طيبة تحت قيادة المدرب شوقي غريب، في موسم 2022-2023.

وسجل أحمد علاء، هدف المقاولون العرب الأول في شباك طلائع الجيش، بالدقيقة الرابعة، من علامة الجزاء.

في الشوط الثاني، عزز جون أوكولي، تقدم المقاولون بهدف ثانٍ في الدقيقة 66، قبل أن يقلص كريم طارق، الفارق سريعًا إلى هدف وحيد، في الدقيقة 67 .

رصيد المقاولون العرب ارتفع إلى 18 نقطة، ليقفز نحو المركز الخامسة في جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز، الرابع.

وتراجع طلائع الجيش، بعد الهزيمة على يد المقاولون، إلى المركز الحادي عشر بـ13 نقطة.