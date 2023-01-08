في قصر القبة.. بيت العرب حكايات نسجتها أيادٍ عربية ماهرة| جولة خاصة

من قلب العاصمة القاهرة وتحديدا بقصر القبة اجتمعت الأصالة والتراث والتاريخ والأشقاء العرب تحت سقف واحد بعنوان "بيت العرب"، بالمشاركة بمنتجات عربية حرفية صنعت باحترافية ومهارة عالية كل غرزة حيكت وحملت معها حكاية حكاية عن التاريخ بالمعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك من الدول العربية "السعودية – الإمارات - قطر- الكويت- لبنان- جيبوتي- المغرب – فلسطين- اليمن- موريتانيا- البحرين ، وضيف الشرف الأردن.

وخلال جولة لـ صدى البلد، بالمعرض رصد عدد من المنتجات التي تشتهر بها بعض الدول العربية مثلا حياكة "البشت السعودي"، ودلال القهوة بالجناح السعودي، ومنتجات البخور والعطور وأدوات الزينة العمانية التي تعكس التراث العماني الأصيل، وملابس السيدات فائقة الدقة في التطريز والأذواق الراقية التي بدت بجناح الإمارات، وتوابل المندي وعطور اليمن السعيد بجناح اليمن.