وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل مبادرة إحياء المسرح المدرسي

كشفت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تفاصيل مبادرة إحياء المسرح المدرسي وانطلاق عرض "تقدر"، قائلة: إن هناك تعاون واضح بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، وذلك من أجل إدخال الفنون في المدارس.



وأضافت "نيفين الكيلاني" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،:" إدخال الفنون في المدارس ستعمل على الارتقاء بالذوق ورفع قدرات الطلاب، وتنمةي الشخصية، متابعة: الأطفال هم مستقبل ورهان البلاد.

وأكملت: دخول الفنون يتمثل في دخولها في اليوم الدراسي في مدارس الجمهورية، بالإضافة إلى إدخالها من خلال المسرح المدرسي، لأن المسرح المدرسي أو الجامعي يمثل المعمل والأساس لتكوين الشخصية والفكر.

وأوضحت: سنعمل على نشر التذوق الفني واكتشاف المواهب، ومن ثم رعاية تلك المواهب وتنميتها، من خلال مبادرة إحياء المسرح المدرسي.

واسترسلت: سيتم تكوين فرق لكل مدرسة وسيكون هناك مسابقات بينهم، متابعة: سيكون هناك متخصصين من المسرح لمتابعة المواهب.