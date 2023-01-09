حبس شاب تعدى على رجل مسن في حلوان

قررت جهات التحقيق حبس شاب 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتعدى على رجل مُسن باستخدام سلاح في حلوان.

ألقى رجال المباحث القبض على شاب تعدي علي رجل مُسن باستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما بحلوان، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعدى شاب على رجل "مسن" بإستخدام سلاح أبيض بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بوجود مشاجرة ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم.

مشادة كلامية

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين شخص ، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى وبين شاب مقيمان بدائرة القسم وتربطهما صلة قرابة بسبب خلافات مالية بينهما لسابقة اقتراض الأول مبلغ مالى من الثانى دون رده تطورت لمشاجـــرة تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته.

تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتـــه أيد ما جاء بالفحص تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.