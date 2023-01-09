البنوك والبورصة تستأنف عملها اليوم الاثنين

تستأنف البورصة المصرية و البنوك العاملة فى مصر عملها ،اليوم الاثنين، البنوك بعد 3 أيام إجازة بدأت يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بخلاف يوم الأحد إجازة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

ويبدأ عمل البنوك اليوم الإثنين في تمام الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا بالنسبة للموظفين و من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا بالنسبة للعملاء داخل الفروع.

وكان البنك المركزي المصري،اعلن ،الخميس الماضي عن تعطيل العمل في ما يقارب من 38 بنكا حكوميا وخاصا يوم الأحد وعلى أن يتم استئناف العمل في اليوم التالي له.



اجراءات تصحيحية

وشهد الاقتصاد المصري عددا من المسارات التصحيحية لمواجهة تداعيات تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاديات العالمية والناشئة، بالإضافة إلى الممارسات التي يقوم بها بعض الفئات الجشعة لتحقيق الأرباح والمكاسب دون وجه حق.

وتضمنت تلك الإجراءات التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي المصري بتكليفات من القيادة السياسية بما يراعي المواطنين، وأصحاب الدخول المنخفضة ويسهم في عدم تاثرهم بتلك التداعيات.

ضبط سعر الصرف



خلال اليومين الماضيين ، نجح البنك المركزي في تحريك سعر الصرف الأجنبي ليصعد سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار جنيهين اثنين ليصل في الوقت الحالي إلى 27.06 جنيها للشراء و 27.16جنيها للبيع بما يواكب الأسعار السائدة في السوق ويضرب السوق السوداء والذي تفاقم سعر الدولار فيه لما يجاوز 37جنيها .

طرح شهادات 25%



ونجح كلا من بنكي مصر والأهلي التابعين للحكومة في إصدار شهادات ادخار بعائد 25% لمدة سنة بقيمة 1000جنيه ومضاعفاتها مع إمكانية استبدال تلك الودائع الدولارية بتلك الشهادات ، وهو ما يعطي مرونة للجهاز المصرفي في إتاحة العملة الأجنبية للجهاز المصرفي ومن ثم دعم احتياجات البلاد من النقد الأجنبي .