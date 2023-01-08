عامل الدليفر"عم محمد" يكشف تفاصيل واقعة العميل المفتري.. القصة كاملة

قال محمد احمد ، عامل دليفرى طالب زبون بطرده بسبب أوردر بمحافظة اسكندرية ، إنة يبلغ من العمر 65 عام وكنت فى توصيل أوردر إلى أحد العملاء داخل نطاق المحافظة ، ليجد نفسه عاجزا عن صعود عقار متعدد الطوابق، ليطلب من العميل النزول لاستلامه، لكن الأخير رفض طلبه، واضطريت اطلع السلم على رجلي ولكن العميل رفض يستلم الطلب مني.

وأضاف محمد أحمد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد ، أن العميل طالب إدارة المطعم بطردى وقطع محل عيشي، لتنتشر الواقعة عبر الانترنت الا ان مدير المطعم رفض طردى، وظهر تفاعلًا وتعاطفًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ وقف الجميع في صفي .



وتابع :" نشرت إدارة المطعم بوست عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وقرر ترقية عم محمد ، إلى رتبة مشرف دليفري، بعد الواقعة الأخيرة المتمثلة في عدم قدرته على الصعود بالدليفري إلى أحد الزبائن، والذي جاء تقديرا لجهود العامل، كونه مثال للاجتهاد والإخلاص في سن كبيرة".

وأكمل :" مدير المطعم أكد أننى لم أفعل أي شيء منافي لمهنته، سوى أنه قال للعميل "يا ريت لو حضرتك تنزل تستلم الأوردر، لأني كبير في السن، وصعب أطلع الدور الرابع على السلم" وقررت وطلعت السلم عشان يكمل دوره بأحسن شكل، بس العميل رفض يستقبله أو ياخد منه الأوردر".