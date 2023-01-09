تكثيف الحملات التموينية على المخابز مطلب سكان منطقة الشيخ زايد بالإسماعيلية

ناشد سكان منطقة الشيخ زايد التابعة إلى محافظة الإسماعيلية، فى رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التى يقدمها موقع صدى البلد ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز لضبط منظومة بيع رغيف العيش.

ويقول المواطن حسام فؤاد في رسالته: إن حالة رغيف الخبز سيئة، بالإضافة إلى نقص وزنه عن الطبيعي، حيث أصبح لا يتعدى 55 جراما، بالإضافة لرائحته الكريهة، وبه نسبة كبيرة من الردة وبه أشياء غريبة مثل الحشرات وأشياء مختلفة وصغير الحجم ومليء بالرمال مما يعرض صحة المواطنين بخطر الأصابة بالأمراض متسائلا: "المشكلة فين؟ فى لصوص المخابز ولا مفتشى التموين معدومى الضمير؟" .

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الإسماعيلية والجهات المختصة ضرورة التدخل بتفعيل دور مفتشي التموين وعمل حملات تفتيش على الأفران لضبط المخالفين .

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