التضامن تكشف أسباب تشكيل لجنة فنية ومالية لفحص مؤسسة "معا لإنقاذ إنسان"..فيديو

كشف الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي الأسباب وراء تشكيل لجنة فنية ومالية لفحص مؤسسة "معا لإنقاذ إنسان".

وأضاف "أيمن عبد الموجود" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الوزارة قامت بدورها في مراجعة الأعمال القانونية والفنية لمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان”٫ موضحا: “أمين عام المؤسسة عرض بعض الملاحظات المتعلقة بالمؤسسة وهناك جزء منها خارج اختصاصات الوزارة، وكان يتحدث عن تحويلات حدثت لحسابات شخصية لبعض الأفراد”.

وتابع الدكتور أيمن عبد الموجود، أن تم الانتهاء من فحص ادعاءات مخالفات موسسة معا لإنقاذ إنسان وفي انتظار نتيجة الجهات الأمنية والرقابية”.