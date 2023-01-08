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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التضامن تكشف أسباب تشكيل لجنة فنية ومالية لفحص مؤسسة "معا لإنقاذ إنسان"..فيديو

الدكتور أيمن عبد
الدكتور أيمن عبد الموجود

كشف الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي الأسباب وراء تشكيل لجنة فنية ومالية لفحص مؤسسة "معا لإنقاذ إنسان".

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لتقصي الوضع المالي.. التضامن: إعداد تقرير حول واقعة مؤسسة "معا لإنقاذ إنسان"

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وأضاف "أيمن عبد الموجود" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc"  المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن الوزارة قامت بدورها في مراجعة الأعمال القانونية والفنية لمؤسسة معانا لإنقاذ إنسان”٫ موضحا: “أمين عام المؤسسة عرض بعض الملاحظات المتعلقة بالمؤسسة وهناك جزء منها خارج اختصاصات الوزارة، وكان يتحدث عن تحويلات حدثت لحسابات شخصية لبعض الأفراد”.

وتابع الدكتور أيمن عبد الموجود، أن تم الانتهاء من فحص ادعاءات مخالفات موسسة معا لإنقاذ إنسان وفي انتظار نتيجة الجهات الأمنية والرقابية”.

وزيرة التضامن الإجتماعى التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مؤسسات العمل الأهلي معانا لإنقاذ إنسان

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