برشلونة يفوز على أتليتكو مدريد وبنفرد بصدارة الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في الفوز على نظيره أتليتكو مدريد، بهدف للاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف الأول لـ برشلونة عن طريق ديمبلي في الدقيقة 22.

ثم أحرز فيران توريس الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 73 ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:.

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: كوندي، أرواخو، كريستنسن، بالدي

خط الوسط: بوسكيتس، بيدري، دي يونج

خط الهجوم: جافي، فاتي، ديمبلي

بينما أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، تشكيل فريقه أمام برشلونة والذي جاء كالتالي:.

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: مولينا، سافيتش، خيمينيز، رينالدو

خط الوسط: لورينتي، كوكي، باريوس، كاراسكو

خط الهجوم:جواو فيليكس، جريزمان

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، بينما يأتي فريق أتليتكو مدريد في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.