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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل لمستخدمي الكمبيوتر واللاب توب.. إذا وجدت هذه العلامات فأنت مخترق

تحذير عاجل لمستخدمي
تحذير عاجل لمستخدمي الكمبيوتر

أصبح اكتشاف وجود تجسس ما أو نشاط خفى على جهازك صعبًا إلى حد ما خاصة بعد الحيل والطرق المختلفة التي أصبح يستخدمها الهاكرز والتي تطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ومع ذلك فإن هناك بعض العلامات التي عند اكتشافها على جهازك تؤكد لك أنك قد تعرضت للاختراق بالفعل.  

 

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية فإن خبراء الأمن الإلكتروني أصدروا تحذيرات عاجلة خلال الفترة الأخيرة لجميع مستخدمي أجهزة الكمبيوتر واللاب توب والتي تعمل بنظام ويندوز أو ماك بأن هناك عدد من العلامات التي يمكنها أن تؤكد لك أن جهازك مخترق ويتم التجسس على بياناتك الخاصة.  


 وأوضح الخبراء أن جميع مستخدمي الكمبيوتر يجب أن يكونوا في حالة تأهب إذا وجدوا بعض هذه العلامات على أجهزتهم، حيث تعتبر هذه العلامات إشارة أكيدة على التجسس أو حدوث الأسوأ من ذلك وهو الاطلاع على الحسابات البنكية. 

 

وفقا للصحيفة فإن خبراء الأمن الإلكتروني في VPNOverview  أصدروا قائمة من 10 علامات تحذير تشير إلى أن جهاز الكمبيوتر  أو جهاز Mac الخاص بك قد يكون تعرض للاختراق فعلا ، حيث أنه وفقًا لبيانات Statista لعام 2022 ، كان هناك 2.8 مليار هجوم برمجيات خبيثة في النصف الأول من العام في جميع أنحاء العالم. 

 

علامات التحذير التي تعتبر مؤشرا على اختراقك :

 

  • كاميرا الويب الخاصة بك تسجل بدون إذن منك

  • جهاز الكمبيوتر الخاص بك أصبح بطيئا

  • تم تعطيل مدير المهام الخاص بك

  • يتم إعادة توجيه المتصفح الخاص بك في كثير من الأحيان

  • جهاز الكمبيوتر الخاص بك مع ارتفاع درجات الحرارة يتعطل بشكل متكرر

  • لديك نشاط متصفح غريب

  • تتلقى رسالة هجوم فدية

  • لقد تم تسجيل خروجك من مواقع الويب التي تقوم بتسجيل الدخول إليها تلقائيًا

  • لديك برامج غريبة مثبتة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

  • كثيرًا ما تحصل على نوافذ منبثقة غريبة على سطح المكتب


ويعد اكتشاف علامة واحدة أو أكثر من هذه “العلامات” يعد علامة جيدة على أنك بحاجة إلى مزيد من التحقيق، حيث حذر الخبراء من أنه قد “يتطلب الأمر فهماً عميقاً لنظام التشغيل الخاص بك وكيف تتصرف برامج التجسس، كما أن “أفضل إجراء هو تثبيت برنامج مكافحة فيروسات مثل Norton 360”

 

ويمكن أن يقوم برنامج مكافحة الفيروسات بإجراء فحص عميق للكمبيوتر الشخصي يمكنه تحديد الملفات المشبوهة والبرامج الضارة ، فضلاً عن توفير جدار حماية دفاعي ضد الإصابات المستقبلية ببرامج التجسس.

 

كما أنه من المهم أيضًا "توخي الحذر عند النقر فوق مرفقات البريد الإلكتروني المشبوهة ، حيث إنها غالبًا ما تنقل برامج التجسس."

 

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