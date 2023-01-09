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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. شروط الحصول على فرصة للدراسة خارج مصر .. تفاصيل التقديم,, هل تقرر تعطيل الدراسة في مدارس القليوبية اليوم بسبب الأمطار

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

هل تقرر تعطيل الدراسة في مدارس القليوبية اليوم بسبب الأمطار؟| تفاصيل
نفت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صدور أي قرار بـ تعطيل الدراسة واغلاق المدارس في القليوبية اليوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023 بسبب الأمطار .

 

الأوراق والشروط المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا بهندسة عين شمس 2022 /2023
يبحث الكثير من الطلاب خريجي جامعة عين شمس، والجامعات المختلفة من المحافظات، عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا بجامعة عين شمس، بعد أن أعلنت كلية الهندسة بالجامعة، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من طلبة الدراسات العليا، لتحضير رسالتي الماجستير والدكتوراه.

 

كلية الحقوق جامعة القاهرة توجه تنبيها مهما لطلاب الدراسات العليا
وجهت كلية الحقوق جامعة القاهرة، تنبيها مهما لجميع طلاب الدراسات العليا بالكلية قسمي الماجستير والدكتوراه، بشأن طباعة الرسائل بمطبعة الكلية .

 

تربية طفولة القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول ..اليوم
أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، عن موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول.

 

شروط الحصول على فرصة للدراسة خارج مصر .. تفاصيل التقديم
أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منح  لمرحلة البكالوريوس  للحاصلين على  إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والمقدمة من دولة المجر  لبرنامج دراسة البكالوريوس في المجالات الآتية   ( الزراعة – الهندسة – التكولوجيا – العلوم الطبيعية – التنمية المستدامة )

 

قبل غلق التسجيل| فتح باب التقدم لجائزتي أفضل التطبيقات الحكومية وتكنولوجيا الحكومات
أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لجائزة أفضل التطبيقات الحكومية وجائزة تكنولوجيا الحكومات في نسختها الثامنة 2023.

 

جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن الضغوط النفسية
تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الى تنمية القدرات و المهارات ويتم ذلك بالتعاون بين المركز  والكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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