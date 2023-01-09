نشرة المرأة ...صور رحاب الجمل تثير الجدل بعد حديثها عن زوجها وورجينا صديقة كرستيانو رونالدو بإطلالة تثير الجدل

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تصدرت الفنانة رحاب الجمل تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ظهورها ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" ، للحديث عن حياتها الشخصية والفنية.

وتتميز رحاب الجمل، بإطلالتها المثيرة للجدل فهى تعتمد على الإغراء فى ستايلها من الملابس الكاجوال او الفساتين السوارية وهى تتمتع بقوام ممشوق يبرز رشاقتها .

ووجهت الفنانة رحاب الجمل، حديثها للإعلامية ياسمين عز، قائلة:" أنا عاملة بنصيحتك في موضوع الدولاب.. سبت الدولاب لجوزي وأخدت الدريسنج روم كلها ليا".

نشرت جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو لاعب كرة القدم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت جورجينا، مرتديه بلوفر أنيق وبسيط باللون الأسود ونسقت معه جاكيت باللون النبيتي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت جورجينا، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

يميل بعض الأشخاص بشكل طبيعي إلى الشعور بالبرودة أكثر من غيرهم دون أي سبب واضح.

ومع ذلك ، يمكن أن يشير عدم تحمل البرد أيضًا إلى حالة طبية أساسية ، مثل قصور الغدة الدرقية أو فقر الدم أو مرض الشريان المحيطي.

يمكن أن يؤدي الخلل الوظيفي في الغدة الدرقية وتدفق الدم الشرياني وانخفاض الدهون في الجسم إلى الشعور بالبرد.

أثار خبر وفاة لاعب كرة القدم الشهير موديست مبامي صدمة كبيرة بعد إصابته ب السكتة القلبية وهو مازال في سن ال 40

ونعرض لكم أهم ا المعلومات عن السكتة القلبية حيث أنها من أكثر أسباب الوفاة شيوعا ووفقا لموقع مايو كلينك تتفاوت أعراض النوبة القلبية.