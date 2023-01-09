عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة ...صور رحاب الجمل تثير الجدل بعد حديثها عن زوجها وورجينا صديقة كرستيانو رونالدو بإطلالة تثير الجدل

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

عندي أم ثانية.. صور رحاب الجمل تثير الجدل بعد حديثها عن زوجها

تصدرت الفنانة رحاب الجمل تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ظهورها ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" ، للحديث عن حياتها الشخصية والفنية.

وتتميز رحاب الجمل، بإطلالتها المثيرة للجدل فهى تعتمد على الإغراء فى ستايلها من الملابس الكاجوال او الفساتين السوارية وهى تتمتع بقوام ممشوق يبرز رشاقتها .

ووجهت الفنانة رحاب الجمل، حديثها للإعلامية ياسمين عز، قائلة:" أنا عاملة بنصيحتك في موضوع الدولاب.. سبت الدولاب لجوزي وأخدت الدريسنج روم كلها ليا".

شاهد.. جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو بإطلالة تثير الجدل

نشرت جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو لاعب كرة القدم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت جورجينا، مرتديه بلوفر أنيق وبسيط باللون الأسود ونسقت معه جاكيت باللون النبيتي ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت جورجينا، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

أسباب غريبة.. لماذا يشعر البعض بالبرودة أكثر من غيرهم؟

يميل بعض الأشخاص بشكل طبيعي إلى الشعور بالبرودة أكثر من غيرهم دون أي سبب واضح.

ومع ذلك ، يمكن أن يشير عدم تحمل البرد أيضًا إلى حالة طبية أساسية ، مثل قصور الغدة الدرقية أو فقر الدم أو مرض الشريان المحيطي.

قتل لاعبا عالميا.. مرض شهير يتسبب في وفاة الملايين| اكتشف أعراضه

يمكن أن يؤدي الخلل الوظيفي في الغدة الدرقية وتدفق الدم الشرياني وانخفاض الدهون في الجسم إلى الشعور بالبرد.

أثار خبر وفاة لاعب كرة القدم الشهير موديست مبامي صدمة كبيرة بعد إصابته ب السكتة القلبية  وهو مازال في سن ال 40 
ونعرض لكم أهم ا المعلومات عن السكتة القلبية حيث أنها من أكثر أسباب الوفاة شيوعا ووفقا لموقع مايو كلينك تتفاوت أعراض النوبة القلبية.

رحاب الجمل الفنانة رحاب الجمل جورجينا صديقة كرستيانو الغدة الدرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد | الطقس غدا

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

أمطار غزيرة.. هيئة الأرصاد تحذر من استخدام التليفون المحمول غدا.. تفاصيل

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

موضوعات متعلقة

لماذا قد تستيقظ مع وجع جسدي كل صباح؟

لدى 90 % من المرضى ..عرض شائع من علامات السرطان يتجاهله الكثيرون

كارثة أحذري تلك الأنواع من صبغات الشعر تصيبك بالسرطان

صدمة.. سر ظهور علامات زرقاء بالجسم

ابعدي عنها فورا.. 5 قطع ملابس يمكن أن تصيبك بالسرطان

وداعا لمشاكل الهضم.. 5 حيل خارقة مجربة

في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لنحت قوامك وحرق دهون الكرش العنيدة

أقوى من المضادات ..خليط عشبي خارق لعلاج البرد والسعال والتهاب الحلق

ترشيحاتنا

القاهرة تعلن الطوارئ بسبب الأمطار وتعزيزات أمنية للتعامل مع الأعطال والحوادث

بسبب الاستقالة |جلسة عاجلة بين محافظ الإسماعيلية ومجلس الكومي

الرئيس البرازيلي يفرض حالة الطوارئ في البلاد بعد اقتحام مبنى البرلمان والرئاسة

كيف حذر سيدنا النبي من استباحة أعراض الناس

عاجل | الأهلي يدرس استعارة تريزيجيه في مونديال الأندية

نوع من المكسرات يؤدى إالى وفاه الاطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها فورا قد تودى بحياتك.. تناول زيت الزيتون بتلك الطريقة

نوع من المكسرات يؤدى إالى وفاه الاطفال

رجعى جمالك .. طرق علاج دوالي الوجه بدون ليزر

فقدت الطبطبة.. مريم فخر الدين عاشت مزدوجة الديانة وتعرضت للضرب من زوجها

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ