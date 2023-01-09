مناقشة كتاب اللهجة العرايشية ومطالب بنشره في مراكز الشباب والمكتبات العامة

ناقشت النخبة المثقفة بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، كتاب اللهجة العرايشية للكاتب حمدي نصر الذى صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل بالتنسيق مع فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى .. حيث أدار الحوار والمناقشة عبد العزيز الغالى عضو اتحاد كتاب مصر .وقد تم استعراض كتاب : " اللهجة العرايشية " للكاتب حمدى نصر ابن مدينة العريش، والذى يضم كافة أنماط اللهجة العرايشية.

وناقش الحضور ، في كل ما يهم الشأن السيناوى من ثقافة واعلام وتراث واجتماع واقتصاد وغيره من الموضوعات ، التي تمثل مفردات التراث السيناوي وكذلك المستقبل الواعد الذي تنتظره المحافظة في مختلف مجالات التنمية، وخاصة مجال الاستثمار حيث تتمتع المحافظة بالعديد من الثروات المعدنية والتعدينية ، من أجل توفير فرص عمل للشباب من أبناء سيناء .

إعادة طبع الكتاب

وطالب الحضور بإعادة طبع الكتاب ، وايداع نسخ منه بمراكز الشباب والمكتبات العامة علي مستوي المحافظة، ليكون بمثابة مرجع للأجيال القادمة .

كما اقترح الحضور اعداد قائمة بالمفكرين والكتاب وخبراء التراث والمجاهدين إبان الاحتلال الإسرائيلي لسيناء ،والوزاء من أبناء محافظة شمال سيناء، ممن لهم باع طويل في خدمة المحافظة، ولهم بصمات علي مر السنين وادراجهم في كتاب بحيث يتضمن السيرة الذاتية والخدمات التي قدمها كل رمز من هذه القيادات والكوادر .

ووعد الكاتب الصحفي حمدي نصر عباس، ببذل المزيد من الجهد من أجل سيناء ومصر فى مقر اقامته وعمله بدولة الامارات العربية المتحدة ، وذلك أسوة بما قدمه من تراث الامارات .

يذكر أن رصيد الكاتب الصحفى حمدى نصر ، يضم العديد من المقابلات مع العديد من الشخصيات داخل الإمارات وخارجها .. حيث أجرى مقابلة مع الرئيس التركى كنعان ايفيرين في عام 1985، انفرد بمقابلة مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في عام 1995 نشرتها صحيفة " الاتحاد " على صدر صفحتها الأولى .. أما في مجال التراث فأصدر كتابا بعنوان : " حكايات وذكريات من ماضى الإمارات " في عام 2016.



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