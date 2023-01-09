عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناقشة كتاب اللهجة العرايشية ومطالب بنشره في مراكز الشباب والمكتبات العامة

لقاء النخبة المثقفة
لقاء النخبة المثقفة من أبناء سيناء

ناقشت النخبة المثقفة بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، كتاب اللهجة العرايشية للكاتب حمدي نصر الذى صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل بالتنسيق مع فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى .. حيث أدار الحوار والمناقشة عبد العزيز الغالى عضو اتحاد كتاب مصر .وقد تم استعراض كتاب : " اللهجة العرايشية " للكاتب حمدى نصر  ابن مدينة العريش،  والذى يضم كافة أنماط اللهجة العرايشية.

وناقش الحضور ، في كل ما يهم الشأن السيناوى من ثقافة واعلام وتراث واجتماع واقتصاد وغيره من الموضوعات ، التي تمثل مفردات التراث السيناوي  وكذلك المستقبل الواعد الذي تنتظره المحافظة في مختلف مجالات التنمية،  وخاصة مجال الاستثمار  حيث تتمتع المحافظة بالعديد من الثروات المعدنية والتعدينية ، من أجل توفير فرص عمل للشباب من أبناء سيناء .

إعادة طبع الكتاب

وطالب الحضور بإعادة طبع الكتاب ، وايداع نسخ منه بمراكز الشباب والمكتبات العامة علي مستوي المحافظة،  ليكون بمثابة مرجع للأجيال القادمة .

كما اقترح الحضور اعداد قائمة  بالمفكرين والكتاب وخبراء التراث  والمجاهدين إبان الاحتلال الإسرائيلي لسيناء ،والوزاء من أبناء محافظة شمال سيناء،  ممن لهم باع طويل في خدمة المحافظة، ولهم بصمات علي مر السنين  وادراجهم في كتاب بحيث يتضمن السيرة الذاتية والخدمات التي قدمها كل رمز من هذه القيادات والكوادر .

ووعد  الكاتب الصحفي  حمدي نصر عباس،  ببذل المزيد من الجهد من أجل سيناء ومصر فى مقر اقامته وعمله بدولة الامارات العربية المتحدة ، وذلك أسوة بما قدمه من تراث الامارات .
يذكر أن  رصيد الكاتب الصحفى حمدى نصر ، يضم العديد من المقابلات مع العديد من الشخصيات داخل الإمارات وخارجها .. حيث أجرى مقابلة مع الرئيس التركى كنعان ايفيرين في عام 1985، انفرد بمقابلة مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في عام 1995 نشرتها صحيفة " الاتحاد " على صدر صفحتها الأولى .. أما في مجال التراث فأصدر كتابا بعنوان : " حكايات وذكريات من ماضى الإمارات " في عام 2016.
 

txt

اتفاقية تعاون لدعم التجمعات المنتجة للحرف اليدوية بمحافظة شمال سيناء

FB_IMG_1673217575728
FB_IMG_1673217575728
FB_IMG_1673217527215
FB_IMG_1673217527215
FB_IMG_1673217494004
FB_IMG_1673217494004
FB_IMG_1673217481189
FB_IMG_1673217481189
FB_IMG_1673217470714
FB_IMG_1673217470714
FB_IMG_1673217396461
FB_IMG_1673217396461
FB_IMG_1673217392345
FB_IMG_1673217392345
سيناء كتاب اللهجة العرايشية المثقفة النخبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

معه صور تدين مسئول بالزمالك| شبانة يكشف كواليس جديدة في أزمة فتوح

1200 جنيه| تراجع تاريخي في أسعار الذهب بعد أنباء صندوق الاستثمار وعيار21 مفاجأة

أمطار غزيرة.. هيئة الأرصاد تحذر من استخدام التليفون المحمول غدا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بديل لزيت الطعام..قلي المقرمشات في الرمل بهذه الدولة الأجنبية.. حقيقة فيديوهات منتشرة

قرار قضائي عاجل ضد حاكم العاصمة البرازيلية بعد أعمال الشغب الأخيرة

1200 جنيه| تراجع تاريخي في أسعار الذهب بعد أنباء صندوق الاستثمار وعيار21 مفاجأة

ملحم زين يكشف مفاجأة صادمة في وفاة نجل جورج وسوف

الرئيس البرازيلي يتفقد القصر الرئاسي بعد اقتحامه من قبل أنصار بولسونارو

حسن الخاتمة.. سكرات الموت تسقط مصلِ في المسجد| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب سرطان الرئة ..كوب يوميا من هذا المشروب الخارق

تعاني من صداع باستمرار.. توقفي عن هذه الأطعمة فورا

الحق نفسك.. 5 علامات مبكرة للسكتة الدماغية يتجاهلها الملايين

خد بالك.. عادات بالاستحمام قد تودي لنوبة قلبية في الشتاء

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ