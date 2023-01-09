النائبة فاطمة سليم تكشف تفاصيل تقدمها بطلب إحاطة عن تطبيق « مكوجي »

كشفت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمها بطلب إحاطة عن انتشار تطبيق “مكوجي”، قائلة: طلب الإحاطة يشمل كافة التطبيقات التي تستغل التطبيق للنصب على المواطنين..متابعة:" تطبيق مكوجي انتشر خلال الفترة الماضية وحصل على ثقة المواطنين في البداية".



وأضاف “فاطمة سليم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن التطبيق كان يستدرج الناس في البداية بسمعته الجيدة، حتى يحصل على ثقتهم ومن ثم حصل على |أكبر كميات من الملابس ثم اختفى تماما.

واسترسلت: "في ناس كتير هدومها مرجعتش"، وهناك الكثير من التطبيقات تقوم باستغلال المواطنين، وأطالب باتخاذ الحكومة إجراءات ضد هذه التطبيقات، ليكون هناك رقابة.



