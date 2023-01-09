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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تموينية مسائية للتفتيش على محطات الوقود بالعريش

حملة تفتيش مسائية
حملة تفتيش مسائية علي محطات الوقود بالعريشى

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء شمال ، حمله تموينية مسائية مشتركة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع إدارة تموين العريش، للمرور على  محطات تزويد السيارات بالمرور،  للعمل علي  تنظيم عملية صرف السولار لجميع المواطنين لتلبية احتياجاتهم ، تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء  

 

وأكدت أماني رسلان مدير عام مديرية التموين بالمحافظة ،   أنه تم الدفع بلجنة للتفتيش علي محطات الوقود   للعمل علي تخفيف الزحام علي السولار ، وذلك لتسهيل والتيسير علي أصحاب السيارات عند الحصول علي الحصة. 

 

 

التعليمات الصادرة 

 


وتم التنبيه على أصحاب المحطات بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن مديرية التموين، بشأن صرف حصة الوقود، حيث سيتم  استمرار عمل  الحملات الصباحية والمسائية على محطات الوقود لاتخاذ اللازم وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.


 

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العريش محطات الوقود تموينية تفتيش

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