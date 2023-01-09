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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأسهل طريقة.. كيف تتخلص من الصور المكررة على هواتف آيفون وأندرويد

التخلص من الصور المكررة
التخلص من الصور المكررة على هواتف آيفون وأندرويد

يساعد مسح الملفات والصور والتطبيقات من هاتفك الذكي على العمل بشكل أسرع وأكثر سلاسة، حيث يحسن أداء بطاريتك ويطيل عمرها، الأمر الذي يؤدي إلى الحصول على أداء جيد لهاتفك الذكي، ويساعد في النهاية على تسريعه بشكل ملحوظ. 

 

وبحسب موقع USA TODAY فإن هناك عدد من الخطوات البسيطة التي عند تفعيلها يمكنك التخلص من الصور المكرر على هاتفك الآيفون، وكذلك هناك طريقة للتخلص من الصور الكثير التي تملأ هاتفك الأندرويد ، ونعرضها فيما يلي : 

 

كيفية إزالة الصور المكررة على هاتفك الآيفون 

 

وأضافت آبل أداة قيمة لنظام التشغيل iOS 16 ، حيث تحتوي هواتف آيفون على مجلد "صور مكررة" حيث يمكنك دمج أي شيء مكرر، من خلال عدد من الخطوات منها: 

 

• افتح تطبيق الصور وحدد الألبومات.

• قم بالتمرير لأسفل وحدد التكرارات. إنه ضمن المرافق.

• يمكنك إما تحديد كل منهم عن طريق الضغط على تحديد> تحديد الكل> دمج أو تحديد الصور الفردية والنقر فوق دمج.

• تأكيد اختيارك واستعادة بعض مساحة التخزين.

 

كيفية تنظيف مجلد الصور على هواتف الأندرويد 

 

  • تحتوي هواتف أندرويد على حيلة لإخلاء مساحة قد لا تعرفها، ولكنن لا يستغرق الأمر سوى بضع نقرات.
  • بدلاً من تحديد موقع كل شيء لا تحتاجه يدويًا وحذفه ، افتح تطبيق “Files by Google” ، ثم حدد "تنظيف".
  • إذا لم يكن لديك ، فتوجه إلى متجر Google Play وقم بتنزيله .
  • انقر فوق تأكيد وتحرير ثم الاطلاع على الملفات غير المرغوب فيها وحدد ما تريد مسحه.
  • وعندما تكون جاهزًا ، انقر على مسح ثم محو.
  • ويعمل على هذا الإجراء على إزالة لقطات الشاشة والصور المكررة وغيرها من الملفات غير المهمة المختبئة بين الصور المهمة.
  • ويجب التوقف عن التمرير بشكل مستمر للعثور على الصورة التي تريدها، حيث يمكنك البحث في معرض الصور الخاص بك.

 

 

 

 

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