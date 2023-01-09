بإطلالة ملائكية.. أسماء أبو اليزيد من كواليس عرض "تقدر" لإحياء المسرح المدرسي

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورًا لها من كواليس عرض “تقدر” لإحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية، ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم الفني، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت أسماء أبو اليزيد علي الصور، كاتبة: “من كواليس عرض "تقدر" ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم لاحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية".

وظهرت أسماء أبو اليزيد في الصور بإطلالة ملائكية، مرتدية فستان باللون الأبيض مكشوف الأكتاف، مع تاج باللون الفضي اعلي رأسها، وميك أب يبرز ملامح وجهها.

ويضم العرض مجموعة من نجوم الفن هم: يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة، ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.

و يشارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية.

يعتبر العرض المسرحي "تقدر" هو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، وسينفذ تقنياتها المصرية محمود صبري أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.