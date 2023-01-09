عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يحضر اليوم مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أذاعت  فضائية “إكسترا نيوز”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر صباح اليوم مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد ركناً مهماً في عملية التنمية بالدولة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والانشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالاضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.

وأوضح المتحدث الرسمي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق نشاطه فى شهر مارس ٢٠٢٢ وذلك بمشاركة  وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.

 

الرئيس السيسي مؤتمر التحالف الوطني التحالف الوطني إكسترا نيوز التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1200 جنيه|الذهب يتراجع بعد الإعلان عن صندوق استثمار الأصفر وعيار 21 الآن مفاجأة

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

الأرصاد تحذر من استخدام الهاتف اليوم.. سحب رعدية وسيول تضرب هذه المناطق

شهادات الـ 25% تكتب نهاية الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

عاجل.. تعطل سفينة أثناء عبورها قناة السويس

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

معه صور تدين مسئول بالزمالك| شبانة يكشف كواليس جديدة في أزمة فتوح

ترشيحاتنا

وصول الرئيس السيسي للمشاركة فى مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

بعد نفي الحكومة خفضها.. موعد وقيمة زيادة المرتبات والمعاشات 2023

بث مباشر| السيسي يحضر مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

بريطانيا تكشف استخدام روسيا مقاتلات "فيلون" في حربها بأوكرانيا

كييف تكذب روسيا.. وتنفي مقتل 600 جندي أوكراني

ذهب عيار 18.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهب عيار 18.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

طريقة عمل ساندوتشات شاورما بالجبنة في الجبنة| أحلى من الجاهز

تساقط قطع الثلوج.. الأمطار الغزيرة تضرب مدينة العاشر بالشرقية| شاهد

كل ما تريد معرفته عن الفراخ وأسعارها وسبب ارتفاعها فجأة

فيديو

قصة فنانة لبنانية ارتبط بها وديع جورج وسوف لسنوات طويلة.. فيديوجراف

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ