مسؤول ألماني: برلين تورطت في الحرب ضد روسيا واحتمالية بهجمات عليها

أكد الرئيس السابق للمكتب الفدرالي الألماني لحماية الدستور هانز جورج ماسن، أنه بإرسال العربات الثقيلة ذات العجلات إلى أوكرانيا، فإن ألمانيا تصبح بذلك داخل الحرب ضد روسيا.

وقال ماسن في مقابلة: "إذ لم نقم بتوفير الأدوية، وإنما الأسلحة، إذن، وبالطبع فإننا بهذه الحالة نجازف بأن نصبح مشاركين في هذا النزاع، ويجب علينا أن ندرك أننا أصبحنا الآن طرفا في النزاع ضد روسيا ".

وأوضح ماسن أنه يعتقد بسبب تزويد أوكرانيا بالعربة المدرعة "ماردر"، يمكن أن تصبح ألمانيا هدفا للهجمات الروسية.

وأضاف قائلا: “أوكرانيا ليست معقلا لحقوق الإنسان والحرية والسلام في الغرب”.