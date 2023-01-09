عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب: حوار القاهرة ضربة البداية لتنفيذ خارطة طريق الانتخابات الليبية

أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب حوار واجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين وتوافقهما على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية بمثابة ضربة البداية على طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في أقرب وقت لاستعادة الامن والاستقرار داخل ليبيا.

وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن التوصل إلى هذه النتائج في القاهرة الاهمية الكبيرة لدور التاريخى والمحورى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الليبية واهتمام القاهرة بإنهاء الأوضاع الصعبة التي تعيشها الدولة في ليبيا وحرصها على حل الخلافات بين مؤسسات الدولة الليبية مشيراً إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين معا مجلس الدولة ومجلس النواب الليبين انطلقت جولاته من القاهرة في إبريل 2022 برعاية من الأمم المتحدة وهو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي الذي يعبر عنه المجلسان وهما المختصين بذلك.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن أمله في أن تتوصل اللجنة إلى الاتفاق على كل الترتيبات السياسية التي تستعيد وحدة ليبيا وتحافظ على مؤسساتها بما يحقق أمن واستقرار ووحدة ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من أراضيها والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق مناشداً جميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بتغليب المصالح العليا لليبيا والاسراع فى تنفيذ جميع الاجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية حتى تعود ليبيا الى ممارسة دورها الاقليمى والعربى لدعم القضايا العربية.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر وليبيا تؤكد الحرص الكبير من مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين من أجل تحقيق الاستقرار والأمن داخل ليبيا معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الشعب الليبي الشقيق على مساندة اللجنة الدستورية الليبية للاسراع فى اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية داخل ليبيا.

مشروع الوثيقة الدستورية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة القضية الليبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1200 جنيه|الذهب يتراجع بعد الإعلان عن صندوق استثمار الأصفر وعيار 21 الآن مفاجأة

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

الأرصاد تحذر من استخدام الهاتف اليوم.. سحب رعدية وسيول تضرب هذه المناطق

شهادات الـ 25% تكتب نهاية الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

عاجل.. تعطل سفينة أثناء عبورها قناة السويس

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

معه صور تدين مسئول بالزمالك| شبانة يكشف كواليس جديدة في أزمة فتوح

ترشيحاتنا

وصول الرئيس السيسي للمشاركة فى مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

بعد نفي الحكومة خفضها.. موعد وقيمة زيادة المرتبات والمعاشات 2023

بث مباشر| السيسي يحضر مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

بريطانيا تكشف استخدام روسيا مقاتلات "فيلون" في حربها بأوكرانيا

كييف تكذب روسيا.. وتنفي مقتل 600 جندي أوكراني

ذهب عيار 18.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهب عيار 18.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

طريقة عمل ساندوتشات شاورما بالجبنة في الجبنة| أحلى من الجاهز

تساقط قطع الثلوج.. الأمطار الغزيرة تضرب مدينة العاشر بالشرقية| شاهد

كل ما تريد معرفته عن الفراخ وأسعارها وسبب ارتفاعها فجأة

فيديو

قصة فنانة لبنانية ارتبط بها وديع جورج وسوف لسنوات طويلة.. فيديوجراف

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ