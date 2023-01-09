عربية النواب: حوار القاهرة ضربة البداية لتنفيذ خارطة طريق الانتخابات الليبية

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب حوار واجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين وتوافقهما على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية بمثابة ضربة البداية على طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في أقرب وقت لاستعادة الامن والاستقرار داخل ليبيا.

وأكد " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن التوصل إلى هذه النتائج في القاهرة الاهمية الكبيرة لدور التاريخى والمحورى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الليبية واهتمام القاهرة بإنهاء الأوضاع الصعبة التي تعيشها الدولة في ليبيا وحرصها على حل الخلافات بين مؤسسات الدولة الليبية مشيراً إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين معا مجلس الدولة ومجلس النواب الليبين انطلقت جولاته من القاهرة في إبريل 2022 برعاية من الأمم المتحدة وهو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي الذي يعبر عنه المجلسان وهما المختصين بذلك.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن أمله في أن تتوصل اللجنة إلى الاتفاق على كل الترتيبات السياسية التي تستعيد وحدة ليبيا وتحافظ على مؤسساتها بما يحقق أمن واستقرار ووحدة ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من أراضيها والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق مناشداً جميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بتغليب المصالح العليا لليبيا والاسراع فى تنفيذ جميع الاجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية حتى تعود ليبيا الى ممارسة دورها الاقليمى والعربى لدعم القضايا العربية.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر وليبيا تؤكد الحرص الكبير من مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الليبيين من أجل تحقيق الاستقرار والأمن داخل ليبيا معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الشعب الليبي الشقيق على مساندة اللجنة الدستورية الليبية للاسراع فى اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية داخل ليبيا.