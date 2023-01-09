عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

6 شروط للحصول على عضوية نقابة الإعلاميين| تفاصيل

عضوية نقابة الإعلاميين
عضوية نقابة الإعلاميين

يستهدف قانون نقابة الإعلاميين ، الصادر بالقانون رقم  93  لسنة 2016، دعم التعاون بين أعضاء النقابة، وتقوية روح الزمالة ، والعمل على تسوية المنازعات التى تنشأ فيهما بينهم.

 

وتضمن القانون عدة شروط للحصول على عضوية نقابة الإعلاميين ، جاء أبرزها وفقا للآتي:

 

شروط الحصول على عضوية نقابة الإعلاميين
 

نصت المادة  7 من القانون على أن يشترط في من يكون عضوا فى النقابة ما يأتى:

1- أن يكون مصريًا.

2 - أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

txt

وفقا للقانون.. أهداف نقابة الاعلاميين | اعرفها

txt

سكرتير عام نقابة الإعلاميين ينعى المخرج الكبير محمد خضر

3 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

4 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

6 - ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه أحد الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.

قانون نقابة الإعلاميين نقابة الاعلاميين عضوية نقابة الإعلاميين الأهلية المدنية عقوبة جنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1200 جنيه|الذهب يتراجع بعد الإعلان عن صندوق استثمار الأصفر وعيار 21 الآن مفاجأة

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

لن يشارك أمام المصري .. صدمة لعشاق الأهلي بشأن محمود كهربا

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

30 مليون كاش|الاتحاد يصدم الأهلي ويوافق على انتقال مروان عطية لبيراميدز

شهادات الـ 25% تكتب نهاية الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

الأرصاد تحذر من استخدام الهاتف اليوم.. سحب رعدية وسيول تضرب هذه المناطق

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

سكرتير عام نقابة الإعلاميين ينعى المخرج الكبير محمد خضر

نقابة الإعلاميين تنعى الإعلامي الكبير ولاء عسكر نائب رئيس الإذاعة

ابن محافظة الغربية .. جامعة طنطا تكرم نقيب الإعلاميين في يوبيلها الذهبي

وديًا .. الانتاج الحربي يتعادل سلبيًا مع الإعلاميين

ترشيحاتنا

8 حقائق مهمة حول تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

أمطار وثلوج.. نشر فرق الطوارئ وسيارات الشفط بشوارع المحافظات

الرئيس السيسي يستمع إلى المستفيدين من المشاريع الصغيرة التابعة للتحالف الوطني

نائب رئيس الأورمان: ننفذ 55 ألف مشروع بتكلفة مليار و650 مليون جنيه

الإدارية العليا: الشركات الكائنة بالمناطق الحرة لا تخضع للضرائب

هل يجوز الدعاء على من ظلمني .. أمين الإفتاء يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متزعلوش.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب زيادة الموت المفاجيء عند الشباب

ننشر أول صور للسفينة GLORY المتعطلة بقناة السويس

طلب من العميل النزول لاستلام الأوردر.. ترقية دليفري الإسكندرية المسن بعد الإساءة له

ذهب عيار 18.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

فيديو

قصة فنانة لبنانية ارتبط بها وديع جورج وسوف لسنوات طويلة.. فيديوجراف

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ