6 شروط للحصول على عضوية نقابة الإعلاميين| تفاصيل

يستهدف قانون نقابة الإعلاميين ، الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016، دعم التعاون بين أعضاء النقابة، وتقوية روح الزمالة ، والعمل على تسوية المنازعات التى تنشأ فيهما بينهم.

وتضمن القانون عدة شروط للحصول على عضوية نقابة الإعلاميين ، جاء أبرزها وفقا للآتي:

شروط الحصول على عضوية نقابة الإعلاميين



نصت المادة 7 من القانون على أن يشترط في من يكون عضوا فى النقابة ما يأتى:



1- أن يكون مصريًا.

2 - أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.

3 - أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

4 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

6 - ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه أحد الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.