إلكتروني واللجان لن تزيد عن 20 طالبا.. تفاصيل نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أكد الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي المتخصص في شئون التعليم، أن لجان امتحانات الصف الأول و الثاني الثانوي لن تزيد عن 20 طالب، مضيفاً أنه سوف يكون هناك مسافات متباعدة بين الطلاب، لأن وزارة التربية والتعليم تطبق الإجراءات الاحترازية، خاصة في فترة الإمتحانات.

وأضاف "الشرقاوي" أثناء استضافته مع برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن إمتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، سوف يبدأون يوم 14 الشهر الجاري، وينتهي يوم 26 من الشهر الجاري.



وتابع:"وزارة التربية والتعليم حددت ميعاد امتحان أولى وثانية ثانوي رسمياً، على كل المديريات، والمحافظات في وقتاً واحد"