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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الشرقية تٌنظم ندوة ارشادية عن كيفية حماية محصول القمح من الأمراض والآفات

ندوة إرشادية
ندوة إرشادية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الاساليب العلمية في زراعه المحاصيل لتحقيق أعلى انتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

 

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ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنفيذ ندوة ارشادية لمزارعي قرية المهدية التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا عن طرق حماية محصول القمح من الامراض والافات وخاصة فطريات الاصداء ومرض البياض الدقيقي في حضور المهندس احمد العساسي مدير إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة والدكتور شحاته احمد علي والدكتورة فاطمة قلموش والدكتورة فاطمة الاخرس بمعهد بحوث وقاية النبات وعد من المزارعين وذلك بمقر الجمعية الزراعية وأحد الحقول الإرشادية بالقرية.

 

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة الارشادية تم توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل والتعريف بطرق حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها وكذلك كيفية الاعتدال في الري وطرق وضع السماد الأزوتى قبل الري مباشره، كما تم استعراض أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح وفتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

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