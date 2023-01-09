الإيقاف 4 سنوات.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن أزمة المنشطات.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق ، عن أخر تطورات أزمة أحمد فتوح مع نادي الزمالك.

ونشر شوبير عبر صفحته الرسمية الفيسبوك "للتوضيح من جديد عقوبات المنشطات تكون علي اللاعب فقط وليس النادي وهي عقوبات متفاوته تبدأ من 6 شهور وتصل الي 4 سنوات ايقاف.

تفجرت خلال الساعات القليلة الماضية أزمة شديدة داخل نادي الزمالك بسبب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق ،والذي تغيب عن أداء التدريبات .

وكان الإعلامي محمد شبانة قد كشف أن كل ما حدث للاعب الزمالك أحمد فتوح؛ بسبب قيامه بالرد على أحد المسئولين بأنه لديه صورا وهو يسهر في أحد الأماكن، ليرد عليه اللاعب بنفس الصيغة.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيو نية :"وصلت لنا راوية تخص أزمة أحمد فتوح داخل نادي الزمالك، الذي يعتبر من أهم اللاعبين في مصر حاليا، فهل ما يحدث له حاليا، بسب قيامه بالرد على أحد المسئولين داخل النادي".

وأضاف:" البعض قام بترويج أخبار عديدة ضد فتوح وأنه يتعاطى "مخدرات"، والسؤال هنا هل كان الزمالك بالفعل سيتعرض لعقوبة لمدة سنتين بسبب اللاعب".

وواصل: "المنشطات تصرف فردي، ويتم إيقاف أي لاعب في لعبة معينة يتناول منشطات، لكن الدولة لا يتم ايقافها بالكامل، وهناك لاعبين أثبت تعاطيهم للمنشطات، ولم يتم إيقاف منتخباتهم أو اتحاداتهم، وفيريرا تصرف بحكمة في أزمة فتوح وعبدالله جمعة".

وأردف: " لجنة المنشطات كانت ستقوم بسحب عينات بطريقة عشوائية من بعض اللاعبين، بعيدا عن البروباجندا التي حدثت بشأن اللاعبين فتوح وعبدالله جمعة".

وأكمل: "تم التنكيل بـ فتوح لأنه قام بالرد على أحد المسئولين قبل يومين من تلك الحادثة، والزمالك هو من صنع الأزمة بالتصريحات التي خرجت منهم".

فيما كشف مصدر في تصريحات خاصة أن أحمد فتوح تغيب عن التدريبات لشعوره بالغضب الشديد تجاه ما يحدث له من تعنت بتشويه صورته وسمعته بأشياء غير صحيحة.

وقال اللاعب انه لم يوقع للأهلي ولم يجلس مع أي مسئول به خلال الفترة الأخيرة.