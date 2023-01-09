نائب: التحالف الوطني للعمل الأهلي حقق إنجازات كبيرة في 2022 وتنتظره مسئولية أكبر

قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المشاركة في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي، يؤكد على أهمية الدور الذي يقدمه التحالف، كما أنه يشجع المزيد من الكيانات الأخرى للانضمام إلى التحالف ، وهو الأمر الذي يزيد من قوة التحالف ويمكنه من تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية.

وأشار إلى أن التحالف خلال 2022 نجح في تقديم الكثير من الجهود في المجالات التنموية والحماية الاجتماعية والتي استفاد منها ملايين المصريين في المناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف "صبور" فى بيان صحفى لها أن التحالف الوطني أطلق على مدار العام الماضي العديد من المبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية" التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً.

وأكد أن التحالف لعب دور مهم فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا من خلال تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي تنتظره مسئولية ضخمة في 2023، لتقديم الدعم للمواطنين من أجل عبور الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن الرئيس وجه الحكومة بتقديم الدعم اللازم للتحالف، بالإضافة إلى مساعدته على تحقيق التمكين الاقتصادي حتى يتمكن من إطلاق المبادرات والأنشطة التي تخفف الأعباء التي تواجه المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، متوقعا أن تزداد المجالات المستهدفة من التحالف على مدار العام الجاري.

وشدد "صبور"، على أن الإنجازات التي حققها التحالف لا يمكن لأي شخص أن ينكرها، مؤكدا أن التحالف سيلعب دور مهم خلال الفترة القادمة في مجال الزراعة بعد توجيهات الرئيس من خلال عم وتعزيز أساليب الري الحديثة التي تساهم في توفير المياه، مطالبا جميع مؤسسات المجتمع المدني بالتحرك والانضمام إلى التحالف والعمل كوحدة واحدة، حتى نتمكن من عبور المرحلة الحالية، ومواصلة مسيرة التنمية.