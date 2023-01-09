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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: "دراسة الشباب وسوق العمل غير الرسمي" تتماشى مع جهود التنمية

النائب أحمد دياب،
النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ

توجه النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بخالص الشكر والتقدير لكافة أعضاء لجنة الشباب والرياضة على دورهم فى مناقشة  دراسة النائب أحمد أبو هشيمة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة»، مؤكدا على الجهد الكبير الذى بذل من أجل خروج الدراسة بتوصياتها النهائية بما يصب فى صالح الوطن.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة دراسة دراسة النائب أحمد أبو هشيمة «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة» موجها الشكر أيضا لوزير الشباب والرياضة على تعاونه المستمر مع لجنة الشباب والرياضة.

وتحفظ النائب أحمد دياب، على تمثيل وزارة المالية بمناقشات الدراسة، مؤكدا على أن الدراسة متماسة مع  ملف هام متعلق بالاقتصاد غير الرسمى، والتغلب على إشكالياته من شأنه أن يكون له دور على الاقتصاد المصرى  وأيضا عجز الموازنة العامة، مشيرا إلى أنه قد يتفهم  مشاغل وزير المالية ولكن لدى الوزير أكثر من نائب وبالتالى كان من الأوقع أن يكون تمثيل وزارة المالية مختلف عن التمثيل الحالى بالقاعة، مشيرا إلى أنه إذا استمر التمثيل بهذا الشكل فالمجلس لديه القدرة على أن يجعل حضور الحكومة وجوبى.

وتطرق النائب أحمد دياب بحديثه إلى مضمون الدراسة مؤكدا على أنه تضمنت منهج علمى سليم فى الإعداد وبالتالى وصلت إلى توصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنها لمست بشكل مباشر مخاطر الاقتصاد غير الرسمى ومن ثم توصياتها مبنية على منهج علمى وليس أحاديث أنشاء وهو  ما يتسق مع جهود التنمية التى تقودها الدولة المصرية.

النائب أحمد دياب دراسة النائب أحمد أبو هشيمة الشباب سوق العمل غير الرسمي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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