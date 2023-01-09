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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للطبقة المتوسطة.. 5 سيارات مستعملة تحت 180 ألف جنيه

5 سيارات مستعملة
5 سيارات مستعملة تحت 180 ألف جنيه

يبحث المواطنون من أصحاب الدخول المتوسطة، عن سيارات تناسب قيمة نفقاتهم الشهرية، وتساعدهم علي الذهاب إلي أعمالهم والتنقل بكل سهولة وبأقل تكلفة ممكنة.

ويضم سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من طرازات السيارات التي تتيح للمواطنين المفاضلة بينهم، واختيار السيارة الأنسب لهم ولاحتياجاتهم .

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات مستعملة تحت 180 ألف جنيه :

1- سيارة هيونداي جيتز موديل 2011

تستمد سيارة هيونداي جيتز موديل 2011 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مزود بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الأسود، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 119999 الف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات خارجية، أو داخلية، وبها كاوتش جديد، وبطارية جديدة، وكاسيت، وCD، وبلوتوث.

سيارة هيونداي جيتز موديل 2011

تقدم سيارة هيونداي جيتز موديل 2011 للبيع بسعر 185 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

2-سيارة كيا ريو موديل 2006

تحصل سيارة كيا ريو موديل 2006 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الأسود، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200000 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية عدا السقف، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات.

سيارة كيا ريو موديل 2006

تباع سيارة كيا ريو موديل 2006 بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

3-سيارة شيفروليه أفيو موديل 2006

تمتلك سيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 محرك سعة 1600 سي سي، مدعوم بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الأسود، وقامت بقطع مسافة تصل الي 179999 ألف/كم، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام، وتحتوي علي تكيف، وشاشة، وكاميرا خلفية، ومرايات كهربائية.

سيارة شيفروليه أفيو موديل 2006

يصل سعر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل الي 135 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

4-سيارة دايو جوليت موديل 2005

تستخدم سيارة دايو جوليت موديل 2005 محرك سعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون النبيتي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 143 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ونصف، وتحتوي السيارة علي بطارية جديدة، وجنوط سبور، وتكيف،  وسنتر لوك، ولا تحتاج لأي مصاريف.

سيارة دايو جوليت موديل 2005

تأتي سيارة دايو جوليت موديل 2005 بسعر 125 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

5-سيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2006

تظهر سيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2006  بمحرك سعة 1600 سي سي، وتصل القوة الي العجلات عن طريق علبة تروس مانيوال، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 139999 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، ويوجد بها رخصة سارية من ثاني مالك، ولا تحتاج السيارة لأي مصاريف .

سيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2006


تتوافر سيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 90 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

سيارة هيونداي جيتز موديل 2011 سيارة كيا ريو موديل 2006 سيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 سيارة دايو جوليت موديل 2005 سيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2006

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