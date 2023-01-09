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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أرخص سعر لـ iPhone 14 في هذه الدولة.. وأفضل تطبيقات خسارة الوزن المجانية

أخبار التكنولوجيا//أرخص
أخبار التكنولوجيا//أرخص سعر لـ iPhone 14 في هذه الدولة..أفض

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

برخص التراب.. أحدث موبايل أندرويد رائد ينافس iPhone

 

أطلقت شركة تكنو Tecno مؤخرًا سلسلة هواتفها الذكية Phantom X2 في السوق العالمية. كان طراز Phantom X2 جاهزًا للحجز المسبق منذ 2 يناير ، ولحسن الحظ سيطرح للبيع أخيرًا بدءًا من اليوم.

 

بكاميرا 50 ميجابكسل.. أحدث موبايل Oppo بسعر بسيط

 

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية هاتف Oppo A78 5G رسميًا في ماليزيا. ويحتوي هاتف Oppo على شاشة LCD كبيرة ومعالج شركة ميدياتيك وكاميرات مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، وكل ذلك مقابل سعر بسيط.

 

لا لغلاء الأسعار.. تعرف على ثمن ومواصفات أحدث موبايل Honor

 

كشفت شركة هونر Honor  مؤخرًا عن هاتف Honor 80 Pro في الصين إلى جانب العديد من الهواتف الذكية الأخرى. استكمالا لمسيرة الهواتف القوية كشفت الشركة عن طراز آخر من Honor 80 Pro يتميز بشاشة مسطحة ودقة أقل وإعداد كاميرا متغير وبالطبع سعر أقل. 

 

مدرب برايفت في إيدك وببلاش.. أفضل تطبيقات خسارة الوزن المجانية

 

يتوفر عدد ضخم من التطبيقات يتم إدراجها تحت بند تطبيقات لخسارة الوزن، حيث يظهر العديد من التطبيقات التي يعرضها متجر التطبيقات بمجرد البحث عن كلمة "خسارة الوزن" في الأغلب يكون الجيد منها لا يقدم خدمات جيدة إلا باشتراك مدفوع.

 

لو الكاميرا في موبايلك وحشة .. 5 تطبيقات مجانية edit لصورك

 

احتاج أغلب المستخدمين في الماضي إلى دورات تدريبية لتعديل الصور على هواتف أندرويد، لكن مع إصدار برامج متخصصة أصبح الأمر سهلا. لذلك سنستعرض أهم 5 تطبيقات لتعديل الصور على نظام أندرويد بجودة رائعة. 

 

بـ 26 ألف جنيه بس..أرخص سعر لـ iPhone 14 في هذه الدولة

 

يسعى الكثير من الناس حول العالم لاقتناء أحدث سلسلة من هواتف آيفون iPhone 14 بسبب ما تكتسبه هذه العلامة التجارية من شعبية، بجانب صلابتها وقوة تحملها، وكمية الميزات المتعددة بها، لكن فقط ما يجعل عملية الشراء عائقا هو السعر المرتفع خاصة مع ازدياد معدلات التضخم حول العالم. 

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