مخلوف: إنشاء "التحالف الوطني" هدفه خدمة المواطنين الأكثر احتياجا

قال الكاتب الصحفي في مجلة آخر ساعة ، محمد مخلوف، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ، أحد أهم ثمار عام المجتمع المدني في 2022، لافتاً إلى أن صاحب فكرة إنشائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي فكرة إنسانية من الدرجة الأولى، هدفها المشاركة في منظومة الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات المستهدفة والمواطنين الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن الرئيس السيسي يشعر بنبض الشارع، ويتميز بصدقه وصراحته وإشراك المصريين في مختلف القرارات.

وتابع الصحفي محمد مخلوف، خلال تصريحاته للتيلفزيون المصري " التحالف تجربة ناجحة وسر نجاحها وجود إرادة سياسية حقيقية داعمة له، حيث يمتلك التحالف قاعدة بيانات واسعة ونجح وتمكن من الوصول إلى كافة الفئات المستهدفة من المواطنين في مختلف النجوع والقرى بكل المحافظات ، ونجح في تحقيق مجهود كبير خلال شهور قليلة منذ تأسيسه .

وتابع "أشيد بتوجيه القيادة السياسية بمضاعفة جهود التحالف خلال عام 2023، حيث نحتاج بالفعل إلى زيادة ومضاعفة الجهود التنموية والوصول لأكبر عدد من المواطنين وتقديم لهم كافة أوجه المساعدات".