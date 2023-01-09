ختام مشاهدة عروض نوادى المسرح بثقافة الإسماعيلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة محمد نبيل، حيث نفذت الإدارة العامة للمسرح، برئاسة محمد جابر، بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، ثاني أيام مناقشه مشاريع فرق نوادي المسرح لفرع ثقافة الاسماعيلية.

تتضمنت ثلاث مشاريع وهي العرض الأول "شيلوا الميتين اللي تحت" تأليف إبراهيم محمد حافظ إخراج كريم عبد السلام، العرض الثانى "يجعل يومي قبل يومك" تأليف توفيق الحكيم إخراج حازم خطاب ، بالإضافة إلى العرض المسرحي "سالب واحد " تأليف محمد عادل، إخراج خالد طه، جاء ذلك بحضور لجنة المشاهدة د. داليا همام، محمد حجاج، حمدي حسين، ومقرر اللجنة أميرة والي من الإدارة العامة للمسرح بالهيئة.

وقامت اللجنة بمناقشة المخرجين وذلك بعد مشاهدة ٥٠٪ من العرض، واستكملت اللجنة أعمالها لعروض نوادي المسرح لفرع الاسماعيلية.