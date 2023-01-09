استجابة لـ صدى البلد| الداخلية تشن حملات ضد انتشار التوك توك في دقادوس

في استجابة سريعة من وزارة الداخلية على استغاثة منشورة بموقع « صدى البلد الإخباري » والتي حملت عنوان«أهالي دقادوس بميت غمر يشكون من انتشار التوك توك وتعطيل حركة السير».

وقالت وزارة الداخلية ، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قامت بتوجيه الحملات المرورية بالمنطقة محل الشكوي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بها وقد أسفرت جهود تلك جهود تلك الحملات خلال الآونة الأخيرة عن الآتي : -

ضبط 11 مركبة توك توك مخالفة

ضبط 4 دراجات نارية

واختتم الوزارة ردها « نؤكد أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهداً في مجال توجيه الحملات المرورية لضبط كل ما يشكل مخالفة».

بداية الاستغاثة

وكانت حالة من الاستياء الشديد قد سادت بين أهالى قرية دقادوس - التابعة لمركز ميت غمر - بمحافظة الدقهلية ، نتيجة تردي الأوضاع بالمنطقة بسبب انتشار التكاتك التي تتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ .

وقال المواطن علي بدوى ، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق بسبب انتشار "التكاتك" على مرأى ومسمع من الجميع، غير الأفعال التي تحدث من بعض السائقين كتشغيل أغانٍ بأصوات مرتفعة ، وتحديد الأجرة على حسب أهوائهم.

وناشد بدوي، المسؤولين بضرورة وضع حل جذري لتلك المشكلة، خاصة أن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال ويقوم بعضهم بوضع على جانبي التوك توك قطعة من الحديد البارز باكثر من ٣٠ سم ويمكن ان يصيب أحد المارة .

وأضاف أن الوقوف العشوائي، والسير عكس الاتجاه، هما السمة الغالبة لهذه المركبة ، غير الاختناقات المرورية، والسير برعونة، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، مشيرا إلى أن أكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، وذلك نتيجة لغياب الرقابة، والحل ليس فى منعه؛ بل فى وضع ضوابط لتنظيمه داخل المدينة، والزامه بالترخيص لضبط المخالفين منهم، ولتوفير الحماية اللازمة للمواطنين".