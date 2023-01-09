برلماني : الحكومة تسير بخطى ثابتة في التعامل مع الأزمات العالمية

قال النائب أحمد مهني عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الفترة الراهنة تشهد أزمات وتحديات عالمية عدة على رأسها التضخم وتوابعه الذى أدت إلى تعثر اقتصادات دول كبرى، ذلك بخلاف تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي خلفت أثارها السلبية على مختلف الدول.

و أكد “ مهني” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن الحكومة اتخذت إجراءات فعالة في التعامل مع هذا النوع من الأزمات كان أحدثها اليوم هو قرار ترشيد الإنفاق العام، لافتا إلي أنها تسير بخطى ثابتة وفي مسارات متوازية في تحقيق أعلى معدلات النمو للاقتصاد القومي .

صمود وقوة للاقتصاد

أشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الاقتصاد المصري أثبت صموده وقوته أمام مختلف الأزمات العالمية، وذلك بشهادة مؤسسات دولية حيث توجد توقعات عدة بوصوله لمستوى عال من النمو خلال العام الجديد 2023، معقبا “ هذه التوقعات ناتجة عن رصد حقيقي على أرض الواقع لأداء المنظومة الاقتصادية في ظل هذه التحديات”.

وأختتم البرلماني حديثه، بالإشادة بجهود الحكومة في دعم المواطن وحمايته من الاثار السلبية لهذه الأزمات وذلك من خلال مظلة الحماية الاجتماعية التي تعد واحدة من أهم سمات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأكد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي؛ حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2014، بهدف الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز أداء قطاع الطاقة، وتعبئة التمويل، إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم إجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين بيئة الأعمال، ولاسيما على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو إعادة هيكلتها.



جاء ذلك خلال رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير البنك الدولي "مرصد الاقتصاد المصري: دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية (مع التركيز على قطاع التعليم)"، والصادر في ديسمبر 2022.



وأوضح البنك الدولي أنه في ظل تدهور الظروف العالمية، تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.

وأضاف أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6% في السنة المالية (2021 - 2022) ارتفاعًا من 3.3% في (2020 - 2021)، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خلال السنة المالية (2022 - 2023)؛ نتيجة لتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تتداخل مع الاضطرابات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).



وأشار إلى أن مصر ستشهد تحسنًا في أداء القطاع الخارجي خلال العام المالي (2022 - 2023)، مدفوعًا بتحويلات المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات استخراج الغاز والبترول، بالإضافة إلى التمويل المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي.