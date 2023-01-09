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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السعودية .. تعرف على مشروع الترميز الجغرافي للمسجد الحرام

صدى البلد

 دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، مشروع "الترميز الجغرافي للمسجد الحرام"، والذي أطلقته الإدارة العامة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية بوكالة المشاريع والدراسات الهندسية.

الهدف من المشروع:

ويهدف المشروع إلى تقسيم المسجد الحرام إلى مواقع يسهل إدراكها جغرافيا من قبل كافة العاملين بالمسجد الحرام وبالاعتماد على أبرز المعالم مما يُشكل لغة وصفية مشتركة تسهم في تحديد المواقع بشكل أدق.

وأوضح الشيخ السديس أن النظام المكاني يوفر عدد من الشرائح تثبت على أعمدة المسجد الحرام وتحتوي على معلومات مباشرة تسهم في وصف موقع الزائر، إضافة إلى معلومات تواصل مباشرة مع منسوبي الرئاسة برمز استجابة سريع يجمع كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة للزوار والعاملين بالمسجد الحرام.

وأشار إلى أن الدليل المرجعي لمنهجيات وأسس البحث العلمي يهدف إلى إصدار وتجميع وتأصيل المناهج العلمية والدراسات السابقة ذات الصلة، لصياغة وإعداد الأبحاث العلمية والدراسات المختلفة ذات الطابع الهندسي، والهدف أن يكون الدليل مرجعاً معتمداً للباحثين في الرئاسة العامة.

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