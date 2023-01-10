عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة لص القتل ببنها .. اليوم

صدى البلد

تستمع محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغني العنتبلى، ومحمد خطاب، ووكيل النيابة محمد فتحي عثمان، وأمين سر كمال جاويش،  لمرافعة الدفاع فى محاكمة المتهم بقتل شخص لسرقته بقرية برقطا بمركز كفر شكر بسبب مروره بضائقة مالية . 

تفاصيل القضية 

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 840 لسنة 2021 جنايات كفر شكر المقيدة برقم 14 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أنه في يوم 9/4/2020، قام "فرج محمد صبحي أمين شاهين" 39 سنة سائق ومقيم ميت راضي مركز بنها، بقتل عمدا المجني عليه "محمد عربي سليمان بيومي" مع سبق الإصرار وذلك بأن بيَّت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "مطواة" وأداة "حبل" وقام باستدراجه إلى مكان ثانٍ، وما أن ظفر به حتى أشهر في وجهه السلاح الأبيض آنف البيان مهددا به إياه لإخضاعهن وقام بتكبيل يديه مستخدما الأداة السالف ذكرها، ثم قام بنزع رباط بنطال المجني عليه ضاغطا به حول عنقه ومتعديا عليه بالسلاح الأبيض آنف البيان قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجنابة بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر، سرق المنقولَين "دراجة نارية، دبلة" المبينين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بالطريق العام بأن أشهر في وجهه السلاح الأبيض "مطواة" محل الوصف اللاحق مهددا به إياه، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات سالفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية أداة مما تُستعمل في الاعتداء على الأشخاص "حبل" على النحو المبين بالتحقيقات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يخسر 130 جنيها| تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في سعر الجرام

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

إلغاء قرار الحجز | عاجل .. عبدالله السعيد يصفع الأهلي

عاجل.. مفاجأت من مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك

نجم الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

بالقانون .. إعفاء المستأجر من دفع إيجار المسكن خلال هذه الفترة

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

ترشيحاتنا

الصحة ترد على ظهور فيروس جديد: المتحورات أمر طبيعي وتنصح بهذا الأمر

كواليس مثيرة| مصيلحي يكشف تفاصيل انتقال مروان عطية للأهلي.. وموقف عرض الزمالك

بالملابس الداخلية.. شاهد ما فعله البريطانيون داخل مترو الأنفاق

مخزون آمن من السلع التموينية.. تموين الأقصر: السكر بـ10.5 جنيه والزيت بـ25

السعودية: السماح لأي زائر بأداء العمرة في أي وقت من العام

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا ما يحدث في البرازيل.. محاولة انقلاب كاملة على سلطة الرئيس دي سيلفا.. ووعيد بمحاكمة قادة الجيش والشرطة ووزير الدفاع.. واتهامات لبولسونارو من مخبأه في أمريكا

زي الجاهزة.. طريقة تحضير القهوة السعودية

قبل معرض القاهرة.. روائية مصرية تدشن مبادرة لدعم الكُتاب الشباب

دراسة: يجب علاج السمنة مبكرا عند الأطفال لهذا السبب

فيديو

رصد انتشار فيروسات تنفسية بالمدارس.. قرار هام لحماية الطلاب.. شاهد

مشاهد جنسية وصدمة كهربائية.. هاري يتحدث عن مشاهد زوجته الساخنة/ فيديوجراف

تحرشوا بجسمى النحيل.. وفاء سالم: انتهكونى بقسوة ووقاحة.. فيديو

تلاوة القرآن .. ماذا حدث في عزاء ابن جورج وسوف ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ