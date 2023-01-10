سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة لص القتل ببنها .. اليوم

تستمع محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغني العنتبلى، ومحمد خطاب، ووكيل النيابة محمد فتحي عثمان، وأمين سر كمال جاويش، لمرافعة الدفاع فى محاكمة المتهم بقتل شخص لسرقته بقرية برقطا بمركز كفر شكر بسبب مروره بضائقة مالية .

تفاصيل القضية

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 840 لسنة 2021 جنايات كفر شكر المقيدة برقم 14 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أنه في يوم 9/4/2020، قام "فرج محمد صبحي أمين شاهين" 39 سنة سائق ومقيم ميت راضي مركز بنها، بقتل عمدا المجني عليه "محمد عربي سليمان بيومي" مع سبق الإصرار وذلك بأن بيَّت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "مطواة" وأداة "حبل" وقام باستدراجه إلى مكان ثانٍ، وما أن ظفر به حتى أشهر في وجهه السلاح الأبيض آنف البيان مهددا به إياه لإخضاعهن وقام بتكبيل يديه مستخدما الأداة السالف ذكرها، ثم قام بنزع رباط بنطال المجني عليه ضاغطا به حول عنقه ومتعديا عليه بالسلاح الأبيض آنف البيان قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته المبينة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجنابة بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر، سرق المنقولَين "دراجة نارية، دبلة" المبينين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بالطريق العام بأن أشهر في وجهه السلاح الأبيض "مطواة" محل الوصف اللاحق مهددا به إياه، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات سالفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية أداة مما تُستعمل في الاعتداء على الأشخاص "حبل" على النحو المبين بالتحقيقات.