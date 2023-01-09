النشرة الدينية| مذكرة تفاهم بين الأوقاف ونظيرتها الصومالية لمدة 3 سنوات.. داعية: مهما كانت الآلام والمحن تفائلوا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية.
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