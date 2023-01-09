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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| مذكرة تفاهم بين الأوقاف ونظيرتها الصومالية لمدة 3 سنوات.. داعية: مهما كانت الآلام والمحن تفائلوا

الأوقاف
الأوقاف

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية.

 

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف ونظيرتها الصومالية لمدة 3 سنوات

 

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