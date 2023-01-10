فصل راسها واتصور جنبها..القصة الكاملة لمقتل سيدة على يد زوجها في الدقهلية|شاهد

جريمة بشعة في محافظة الدقهلية..عندما تنعدم الرحمة والمودة من القلوب، وتحل القسوة مكانها، يتحول الإنسان إلى وحش مفترس، ويتبدد الخوف إلى غضب وقهر، وتتحول الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، لتدفع الزوجة حياتها مقابل الخسة والندالة والخيانة على يد زوجها وشريك حياتها، ليسلب روحها دون شفقة أو رحمة أمام أطفالها لينتهي بها المطاف جثة هامدة، تاركة خلفها 3 بنات لم يعرفوا للحياة معنى، ليعلن الزوج للجميع أنه قتل زوجته وفصل رأسه، وتباهى بذلك بالتقاط الصور مع الجثة وإجراء بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهدد الجميع بعدم الاقتراب منه، لأنه سيقوم بقتل أطفاله أيضاً.

مقتل سيدة وفصل رأسها على زوجها

بداية الجريمة في قرية الأبحر التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية، لزوج يدعى “حمادة. ا”38 عاما، متزوج من سيدة تدعى زينب إبراهيم فرج ناصف، 26 عاما، وأن لديهما ثلاثة بنات، ومتزوجان منذ 10 سنوات تقريباً، وحدثت بينهما خلافات أسرية أدت إلى انفصالهما منذ عامين، ولكن نجح الزوج في إعادة الأمور إلى نصابها مرة أخرى، وعادت الزوجة إلى منزل زوجها مع أطفالهما منذ حوالي أسبوع.

لتنشب بينهما خلافات جديدة، قام على آثرها الزوج بالاعتداء على زوجته أمام أطفاله وذبحها، وفصل رأسها عن الجسد، ثم قام بالتقاط صور سيلفي مع الجثة وعدد من مقاطع الفيديو وقام بإرسالها إلى أهل زوجته.

لتتلقى مديرية أمن الدقهلية إخطارا من المباحث الجنائية يفيد أن مجموعة من أهالي قرية تيرة التابعة لمركز نبروه بالمحافظة، بلغوا ان فيه شخص دبح زوجته فى القرية وأتصور جنب الجثة سيلفى وبعتها لأهلها، وعندما حاولوا الإمساك به هددهم بدبح أولاده أيضاً.

وعندما وصل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه لمكان البلاغ، تبين لهم أن الزوج اسمه “حمادة العجوز وعنده 38 سنة، والزوجة تدعى زينب وعندها 26 سنه، وعندهم 3 بنات أعمارهم ٣ سنوات و ٦ سنوات و٩ سنوات، وتزوجوا منذ حوالي 10 سنوات وحدث خلافات بينهم من عامين وانفصلوا، وتصالحوا فى نهاية الأسبوع الماضي وعادت الزوجة مرة أخرى إلى بيت زوجها، وبعدها حدثت خلافات بينهم قام الزوج على إثرها بدبح زوجته وقام بالتقاط الصور مع الجثة وإرسالها لأهل المجني عليها، كما قام بتصوير عدد من مقاطع الفيديو بعد ارتكابه للجريمة.

وعندما علم الزوج بوصول ضباط المباحث وقف في بلكونة شقته وامسك ببناته وهدد الجميع بقتلهم إذا اقترب أحد منه، لكن ضباط المباحث تمكنوا من القبض عليه وإنقاذ البنات من قبضة يده

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما استقبلت مستشفى المنصورة الدولي، جثة الزوجة بناء على قرار النيابة العامة بنقلها للمشرحة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها.

وبعد انتهاء الطبيب الشرعي من تشريح الجثة وتحديد مواضع القتل بجسمها، أمرت النيابة العامة بتسليم الضحية لاهالها لتشييع جثمانها ودفنها.

وشيع الآلاف من أهالي قرية الأبحر والقرى المجاورة لها بمحافظة الدقهلية جثمان الزوجة الضحية في مشهد جنائزي مهيب، سيطر فيه الحزن على أسرة المجني عليها، وعلى أهالي القرية أثناء مراسم تشييع الجثمان، مطالبين بالقصاص العادل.

موقع صدى البلد الإخباري، التقى أحد الجيران للتعرف أكثر على تفاصيل الحادث البشع، وقال إنه كان هناك خلافات دائمة بين الزوجين وانفصلوا منذ سنتين لكن تم الصلح بينهما منذ أسبوعين وعادت الزوجة لمنزل الزوجية وبعدها قام الزوج بقتلها ومثل بجثتها رغم أنه راجل طبيعي جدا، لأن الشاهد يعرفه تماما أثناء عملهما معا في المملكة العربية السعودية.

وأوضح شاهد العيان، إن المتهم حمادة العجوز، يجلس بجوار جثة زوجته بعد ما فصل رأسها وخرج في بث مباشر على الفيس بوك، وأكد الشاهد أنه رأى اللايف لأنه صديق عند المتهم، وبعدها فتح المتهم البث مرة تانية من أجل جمع وسائل الإعلام وكشف فيه كل التفاصيل اللي خلته يقتل زوجته.

تفاصيل الواقعة والبلاغ

كانت قد تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من أهالي قرية تيرة التابعة للمركز، بقيام زوج بقتل زوجته بالقرية، وقيامه بالتقاط صور بجوار الجثة وإرسالها لأسرتها، وعندما حاولوا الإمساك به هدد بقتل أولاده.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الزوج يدعى “حمادة. ا”38 عاما، والزوجة تدعى زينب إبراهيم فرج ناصف، 26 عاما، وأن لديهما ثلاثة أبناء، ومتزوجان منذ 9 أعوام، وحدثت خلافات بينهما منذ عامين وانفصلا، إلا أنه قام نهاية الأسبوع الماضي بالصلح معها وإعادتها للمنزل، ثم قتلها والتقط صورا بجانب الجثة وأرسلها لأسرتها.

وتمكن ضباط المباحث من ضبطه، حيث قام بالإمساك بأبنائه في شرفة المنزل مهددا بقتلهم في حالة محاولة القبض عليه، إلا أن ضباط المباحث تمكنوا من الإمساك به وإنقاذ الأبناء.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.