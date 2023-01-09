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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل تموين قنا: منتجات أهلا رمضان ذات جودة عالية والأسعار مناسبة

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

أكد أحمد السيد وكيل وزارة التموين، بمحافظة قنا، أنه تم افتتاح 10 معارض "أهلا رمضان"، على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن كل مدينة من مدن المحافظة بها معرض.

وقال أحمد السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياه اليوم"، عبر فضائية “الحياه” أن هناك قوافل متحركة ومنافذ للقرى الفقيرة، مؤكدا أنه سيتم بيع المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين قبل شهر رمضان.

وتابع وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، أن جميع السلع الغذائية من الأرز والسكر والزيت والسمنة بنوعيها والمنظفات متوفرة، مؤكدا أن المنتجات ذات جودة عالية، والأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.

 

إقبال شديد

وأشار أحمد السيد إلى أن هناك إقبال شديد من المواطنين على السلع التي بها خصم من 20 إلى 25% من سعرها.

وزارة التموين محافظة قنا رمضان التموين السلع الغذائية

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