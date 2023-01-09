بدون خسائر مادية..سيول متوسطة بوديان رأس سدر في جنوب سيناء

تعرضت وديان مدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، بمناطق وردان و الرينة وأبو صوير لسيول متوسط اليوم سارت في مجراها الطبيعي متجه للبحر ولم تسفر عن خسائر مادية .

قال المحاسب علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة تعرضت لحدوث سيلين متوسطين الحدة، وذلك جراء تعرضها سقوط أمطار على فترات متقطعة لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وأضاف أن إحدى هذه السيول بمنطقة وادي سدر، والأخر بمنطقة وادي وردان التابع لقرية أبوصويرة، مؤكدًا أن مياه السيول سارت في المجرى الطبيعي حتى صبت مياهها في البحيرات الصناعية التي جرى إنشاؤها بالمنطقتين لتخزين مياه السيول ضمن مشروع حماية المدينة من أخطار السيول.

أوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن هذه السيول لم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، ولم تقطع حركة المرور بالطرق الدولية والرئيسية الواقعة في نطاق المدينة، مشيرًا إلى أنه جرى الدفع بمعدات الثقيلة للحملة الميكانيكية، لرفع أثار تراكمات السيول من الإطماءات والرمال التي طرقتها على الطريق.

وجه رئيس المدينة، الشكر لكافة الإدارات بالوحدة المحلية على تعاونهم للتعامل مع هذه الأحداث الطارئة، والاستعداد الدائم لمواجهة الأزمات.

السيول

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سيول سدر

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