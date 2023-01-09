أسامة ربيع: 8 مليار و700 مليون دولار توقعات دخل قناة السويس هذا العام.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك 63 سفينة تعبر غدا من قناة السويس.

أضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "زيادة رسوم العبور من قناة السويس تم تنفيذها من 1 يناير".

وأشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،: "أكثر من 8 مليار و700 مليون دولار دخل متوقع لقناة السويس هذا العام".

وأكد امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.