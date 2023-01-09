عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة ربيع: 8 مليار و700 مليون دولار توقعات دخل قناة السويس هذا العام.. فيديو

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك 63 سفينة تعبر غدا من قناة السويس.

txt

رئيس هيئة قناة السويس: حمولة السفينة المعطلة 41 ألف طن والملاحة أنتظمت

أضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "زيادة رسوم العبور من قناة السويس تم تنفيذها من 1 يناير".

وأشار  الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،: "أكثر من 8 مليار و700 مليون دولار دخل متوقع لقناة السويس هذا العام".

وأكد  امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

 

أسامة ربيع قناة السويس الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

كريستيانو رونالدو يروج لحملة استضافة مصر والسعودية لكأس العالم 2030

انتهاء أزمة الحشيش.. أحمد فتوح يقرر العودة للزمالك والاعتذار لمرتضى منصور

ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

اشتروا بسرعة.. مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 |شاهد

ترشيحاتنا

باقى 5 أيام| خطوات الحجز الإلكترونى للحصول على شقة بمقدم 60 ألف

المنتخب العراقي يهزم السعودية 2-0 في "خليجي 25"

مصر الجميلة.. شهادة ميلاد طفلة تثير ضجة على السوشيال ميديا

أسامة ربيع: 8 مليار و700 مليون دولار توقعات دخل قناة السويس هذا العام.. فيديو

تراجع ملحوظ .. انخفاض نسبة الأمية في مصر لـ 24.2%

وكيل تموين قنا: منتجات أهلا رمضان ذات جودة عالية والأسعار مناسبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجلد الذهبي.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير| شاهد

هل تخاف من الصلع؟.. ابتعد عن هذه المشروبات

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

إطلالة كاجول.. سارة سلامة تستعرض جمالها على إنستجرام

فيديو

تخلص منها وأتصور سيلفي معها.. تفاصيل حادث الدقهلية|شاهد

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

جنة الله في الأرض .. معجزة مناخية تظهر في جبال مكة

«بنتها فضحتها».. سيدة تعلن وفاتها على فيسبوك هربا من الديون "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ