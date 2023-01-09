لمحبي الـ بيك اب .. 5 سيارات موديل 2023 في الكويت

تحظى فئة الـ بيك اب على شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية والعربية، لما تتضمنه من قدرات قوية تتمثل في سعة المحرك، وأوامر الدفع الكلي و الخلفي للعجلات، بالإضافة إلى مساحة التخزين الخلفية متعددة الاستخدام، إلى جانب التجهيزات المقدمة على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات بيك اب موديل 2023 في الكويت.

5 سيارات بيك اب موديل 2023

1 – فورد F-150 موديل 2023

تأتي السيارة فورد F-150 موديل 2023 بقدرات فنية تتمثل في محرك سداسي وثماني الاسطوانات، يتمكن من ضخ قوة تتراوح بين 292 و 411 حصانا، بالاضافة إلى عزم دوران بين 339 و 588 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

تبدأ اسعار السيارة فورد F-150 موديل 2023 من 7 الاف دينار حتى 15.400 دينار.

5 سيارات بيك اب موديل 2023

2 – جريت وول POWER موديل 2023

تعتمد السيارة جريت وول POWER موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي "دفع كلي"، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة اجمالية قدرها 188 حصانا، وعزم اقصى للدوران 360 نيوتن/متر.

تبدأ اسعار السيارة من 8.600 دينار حتى 8.999 دينار.

5 سيارات بيك اب موديل 2023

3 – فورد F-150 رابتور 2023

يمكن لمحرك السيارة فورد F-150 رابتور 2023 ضخ قوة قدرها 422 حصانا، و 678 نيوتن/متر، سعة 3500 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي، بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 5.5 ثانية.

تقدم السيارة فورد F-150 رابتور 2023 بسعر يبدأ من 20 الف حتى 21.500 الف دينار.

5 سيارات بيك اب موديل 2023

4 – نيسان نافارا 2023

تستطيع السيارة نيسان نافارا 2023 أن تتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية، حيث دعمت بمحرك 2500 سي سي، يمكنه انتاج 244 نيوتن/متر، وقوة قدرها 168 حصانا، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي بتقنية الدفع الخلفي للعجلات.

يبلغ سعر السيارة نيسان نافارا 2023 نحو 7.100 دينار.

5 سيارات بيك اب موديل 2023

5 - تويوتا لاند كروزر شاص 2023

جاءت السيارة تويوتا لاند كروزر شاص 2023 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، يضخ 228 حصانا، وعزم دوران 360 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات "مانيوال" دفع كلي، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية.

تبدأ اسعار السيارة تويوتا لاند كروزر شاص 2023 من 9.900 دينار حتى 15.5250 دينار.