قادمة من تركيا للصين.. أسامة ربيع يكشف تفاصيل تعطل سفينة بقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئه قناة السويس، إن هناك ثمة عطل في سفينة جلوري القادمة من تركيا إلى الصين مرورا بقناة السويس، و لكن فريق الإنقاذ تعامل معها بشكل احترافي و مهارة عالية، و أن فقط سوء الأحوال الجوية هو الذي تسبب في بعض التأخير من اصلاح السفينة جلوريا، و تم سحب السفينة من مكانها لإنقاذها في وقت قياسي، مضيفا أن حصيلة السفن زاد في هذا العام بشكل كبير، و تمت هذه الزيادة بداية من 1 يناير و هي 10 % رسوما للعبور في قناة السويس.



و أكد "أسامة ربيع" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي فضائية صدي البلد، إنه تم التعامل مع السفينة جلوري لإصلاحها جيدا و لا صحة لما نشر عن جنوح السفينة في قناه السويس، وأنه تم عبور 56 سفينه اليوم و ستعبر 63 سفينة غدا من قناه السويس حاملة 5 مليون طن بضاعة.

زيادة كبيرة في عام 2022

و توقع رئيس هيئه قناه السويس، أن يكون دخل القناة في عام 2023 8 مليار و 700 مليون دولار دخل متوقع لقناه السويس هذا العام، و ان هناك زيادة كبيرة في عام 2022 يصل ال زياده 1 و نص مليار جنيه مقارنه بسنه 2021، وهناك 6 شركات تابعين لهيئة قناه السويس و أن الأمور تحسنت في القناه بشكل كبير عن ذي قبل.

