جهاز التنسيق الحضاري: واجهنا ظاهرة التماثيل المشوهة وعملنا على إزالة الكثير منها

أكد محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أن الجهاز دوره وضع المعايير والضوابط حول وضع الاعمال الفنية بالميادين، وليس عمل بناءا على رؤية شخصية فقط.

وقال محمد أبو سعدة، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بعدم وضع اعمال نحتيه إلا بعد العرض على الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتم التنسيق مع المحليات بشأن أي عمل.

وتابع رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أنه عملنا على وضع أسس ومعايير وضع الأعمال الفنية في الميادين، والتي تم وضعها من متخصصين للحفاظ على الأعمال الفنية.

ازالة الكثير منها

وأشار محمد أبو سعدة إلى انه واجهنا ظاهرة التماثيل المشوهة، وعملنا على ازالة الكثير منها.

