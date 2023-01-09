قناة السويس: السفينة جلوري لم تكن جانحة وتعاملنا مع العطل باحترافية

كشف كشف جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، عن جهود الهيئة لقطر السفينة الجانحة جلوري، وعودة العمل مرة أخرى بالمجرى الملاحي.

وقال: “لم تكن حادثة جنوح لكن عطلاً فنياً حيث تعرضت لتوقف محركاتها وفقدت قدرتها على الإبحار، وحمولتها 40 ألف طن من الحبوب".



وأضاف في مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن الهيئة تعاملت باحترافية وتمكنت من خلال فريق العمل لديها من سحب السفينة لنقطة قريبة وإعادة حركة الملاحة في القناة لطبيعتها في وقت وجيز جداً وأمّنت انتظام حركة مرور السفن، بعد توقفها في الكيلو 38 وحرصت على الاطمئنان على سلامة طاقم السفينة وعدم تعرض طاقمها لأي مخاطر قبل إنقاذها.



وأشار إلى أن الحركة الملاحية عادت، وانتظمت عملية دخول وعبور 51 سفينة من قافلتي الجنوب والشمال عقب سحب السفينة المتعطلة، بعد الدفع بـ4 قاطرات بحرية لموقع توقف السفينة.