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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد ثروت: جمهوري لو من الأطفال هكون خايف.. فيديو

الفنان محمد ثروت
الفنان محمد ثروت

أكد الفنان محمد ثروت، أن “جمهوري لو من الأطفال بيخوفني خاصة أن الطفل سريع الإلتفط ويجب تقديم أعمال هادفة له”.

 

وكشف محمد ثروت، وزوجته الفنانة منى جمال، خلال لقاء لهما، لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، عن قصة حبهما وزواجهما، حيث أكد “أنه اتجوزت مراتي قبل ما بقى مشهور وقصة حبي لها طريفة، حيث أنه أنا كنت في تجارة عين شمس وقعدت فيها لمدة 7 سنين ولما اتخرجت من الجامعة، كان لدي خبرات بمسرح الجامعة، ومن هنا تعرفت على زوجتي".

 

جعلها تنجذب إليه"

وتابعت زوجته الفنانة منى جمال، أنها كانت تشعر بحب زوجها الفنان محمد ثروت، خلال تلك الفترة، وهو ما جعلها تنجذب إليه". 
 


 

الفنان محمد ثروت الاطفال الفنانة منى جمال حب زوج مساء دي إم سي

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