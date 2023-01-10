عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب محافظ البحيرة: جميع السلع متوفرة بأسعار مخفضة داخل معرض أهلا رمضان

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع

كشفت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لمواجهة  آثار سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

txt

نائب محافظ البحيرة..تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الجادين ودعم كافة جهود الدولة

txt

نائب محافظ البحيرة تلتقي 27 من الأهالي خلال لقاء خدمة المواطنين

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" بقناة "سي بي سي"،:" عملنا خطة لرفع أعمدة الكهرباء الغير مؤمنة من داخل أفنية المدارس".

وأوضحت:" نحاول بشكل مستمرة تغطية الأسلاك الكهربائية المكشوفة كما نقوم بتوعية المواطنين في التعامل مع سقوط الأمطار.

وأكملت نائب محافظ البحيرة،:" محافظة البحيرة محافظة منتجة وجميع السلع متوفرة بأسعار مخفضة داخل معرض أهلا رمضان ونقوم بعمل حملات على كافة المحال لضبط حركة الأسواق.

الأسلاك الكهربائية مدارس محافظة البحيرة الكهرباء سقوط الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يخسر 130 جنيها| تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في سعر الجرام

نجم الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

إلغاء قرار الحجز | عاجل .. عبدالله السعيد يصفع الأهلي

عاجل.. مفاجأت من مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك

بالقانون .. إعفاء المستأجر من دفع إيجار المسكن خلال هذه الفترة

بسبب الأمطار..هبوط أرضي يبتلع سيارة بالتجمع الأول ..صور

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

ترشيحاتنا

هل تجوز قراءة "صحيح البخاري" بنية قضاء الحوائج؟ آراء العلماء

زيادة تصل لـ 60 الف جنيه ..أسعار أم جي 6 في مصر

أول تعليق من الفنان أحمد السعدني على أخبار وفاة والده

أشتيه: إسرائيل تستهدف دفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الهاوية ماليا ومؤسساتيا

انفجار داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية

إعلامي يكشف تفاصيل عرض الزمالك الجديد لضم نجم سيراميكا كليوباترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الجاهزة.. طريقة تحضير القهوة السعودية

قبل معرض القاهرة.. روائية مصرية تدشن مبادرة لدعم الكُتاب الشباب

دراسة: يجب علاج السمنة مبكرا عند الأطفال لهذا السبب

أغربها النعاس.. تناول هذه الفاكهة الشتوية بكثرة يصيبك بأمراض مختلفة

فيديو

رصد انتشار فيروسات تنفسية بالمدارس.. قرار هام لحماية الطلاب.. شاهد

مشاهد جنسية وصدمة كهربائية.. هاري يتحدث عن مشاهد زوجته الساخنة/ فيديوجراف

تحرشوا بجسمى النحيل.. وفاء سالم: انتهكونى بقسوة ووقاحة.. فيديو

تلاوة القرآن .. ماذا حدث في عزاء ابن جورج وسوف ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ