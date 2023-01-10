نائب محافظ البحيرة: جميع السلع متوفرة بأسعار مخفضة داخل معرض أهلا رمضان

كشفت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لمواجهة آثار سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" بقناة "سي بي سي"،:" عملنا خطة لرفع أعمدة الكهرباء الغير مؤمنة من داخل أفنية المدارس".

وأوضحت:" نحاول بشكل مستمرة تغطية الأسلاك الكهربائية المكشوفة كما نقوم بتوعية المواطنين في التعامل مع سقوط الأمطار.

وأكملت نائب محافظ البحيرة،:" محافظة البحيرة محافظة منتجة وجميع السلع متوفرة بأسعار مخفضة داخل معرض أهلا رمضان ونقوم بعمل حملات على كافة المحال لضبط حركة الأسواق.